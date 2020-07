बार्शी (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बार्शी शहर व तालुक्‍यात वाहनधारकांकडून पोलिसांनी दोन दिवसात 75 हजार रुपये दंड वसूल केला आहे.

बार्शी शहरात लॉकडाउन जाहीर करावा तसेच राजकीय, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेऊन शहरातील वाढलेला संसर्ग कमी होण्यास मदत होईल, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली होती. त्यानुसार बैठक पार पडली होती. या बैठकीत आमदार राजेंद्र राऊत, माजी आमदार दिलीप सोपल, शिवसेना नेते भाऊसाहेब आंधळकर, नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी यांनी विचार व्यक्त केले. त्यानंतर लॉकडाउन ऐवजी सर्वांनी काटेकोरपणे नियम पाळावेत, आठ दिवसांनी पाहू व कारवाई करू असे ठरले. त्यानुसार पोलिस यंत्रणेने काटेकोरपणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करून कारवाई सुरू केली असून नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यात येत आहे. दोन दिवसात मास्क न वापरणाऱ्या 110 जणांकडून 22 हजार रुपये, दुचाकीवर डबलसीट 105 जणांकडून 21 हजार रुपये, दुचाकीवर ट्रिपलसीट 27 जणांकडून 20 हजार 500 रुपये, पाचपेक्षा अधिक लोक दुकानात असणाऱ्या तीन व्यापाऱ्यांकडून तीन हजार रुपये, विहित वेळेपेक्षा अधिक वेळ दुकान चालू ठेवले म्हणून चार व्यापाऱ्यांकडून चार रुपये, चारचाकी वाहनात तीन पेक्षा अधिक व्यक्ती प्रवास करण्या चौघांकडून चार हजार रुपये, असा 75 हजार दंड वसूल केला आहे. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रात फिरणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Police give Punishment to vehicle in Barshi city and taluka