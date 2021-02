बापरे ! आजी-माजी नगरसेवकांसह 17 जणांच्या तडिपारीचा प्रस्ताव ! बार्शीतील एकजण जिल्ह्यातून तडिपार

बार्शी (सोलापूर) : बार्शी नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी एकत्रित गुन्हे, अवैध व्यवसाय करणारे तसेच आजी- माजी नगरसेवकांसह 17 जणांच्या तडिपारीचे प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे दाखल केले आहेत. एकास तीन महिन्यांसाठी जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांनी दिली. गिरीगोसावी म्हणाले, शिरीष धनंजय ताटे (रा. कोठारी गॅस एजन्सीसमोर) यास सोलापूर जिल्ह्यातून तीन महिन्यांसाठी तडिपार केले असून 12 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांकडून त्यास जिल्ह्याबाहेर सोडण्यात आले आहे. विद्यमान नगरसेवक, सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापती रोहित नवनाथ लाकाळ (वय 26), प्रेम नवनाथ लाकाळ (वय 30), सागर नवनाथ लाकाळ (वय 28), आकाश नवनाथ लाकाळ (वय 27, सर्व रा. पाटील चाळ) यांनी एकत्रित गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अवैध व्यवसाय करणारे माजी नगरसेवक सोमनाथ रमाकांत पिसे (वय 51, रा. सुभाषनगर), विजय सुनील माने (वय 28, रा. सुभाषनगर), हरिदास शिवाजी सुतार (वय 53, रा. भगवंत मंदिराजवळ), नाना रामचंद्र कांबळे (वय 58, रा. सोलापूर रोड), सुधीर ऊर्फ दशरथ दादासाहेब काकडे (वय 57, रा. उपळाई रोड), भगवान अंबऋषी राऊत (वय 70, रा. सोलापूर रोड), अरुण गणपत मायेकर (वय 68, रा. मंगळवारपेठ), प्रकाश बाबूराव शिंदे (वय 58, रा. सुतारनेट), धवल गणेश बदाले (वय 28, रा. कापसे बोळ), राहुल कैलास घोंगडे (वय 21 रा. धारूरकर बोळ, राऊळ गल्ली), अनंत वसंत वाघ (वय 42, रा. नाळे प्लॉट), इरफान वहिअली शेख (वय 32, रा. रिंगरोड) गुरुलिंग गंगाधर घोडके (वय 45, रा. पंकजनगर) अशा 17 जणांचे प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे दाखल करण्यात आले आहेत. सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातून दोन वर्षे तडिपार करण्याबाबत प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले असून, आदेश प्राप्त करून लवकरच संबंधितांना तडिपार करण्यात येईल. शहरातील इतर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचे तडिपारीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही गिरीगोसावी यांनी दिली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

