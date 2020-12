सांगोला (सोलापूर) : परराज्यातून बेकायदेशीरपणे महिला आणून त्यांच्याकडून पैशाच्या हव्यासापोटी लॉज मालक व कर्मचारी यांच्याकडून वेश्‍या व्यवसाय करून घेतला जात असल्याबद्दल लॉज मालक व इतर पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी लॉजवर छापा टाकून ही कारवाई गुरुवारी (ता. 10) सांगोला ते मिरज रोड लगत शिवपार्वती थिएटर जवळील प्रिन्सराज लॉजमध्ये करण्यात आली. याबाबत अधिक माहिती अशी, की पोलिसांना गुरुवारी (ता. 10) मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगोला ते मिरज रोड लगत शिवपार्वती थिएटर जवळील प्रिन्सराज लॉजमध्ये बेकायदेशीरपणे पराज्यातून महिला आणून त्या महिलांकडून पैशाच्या हव्यासापोटी लॉज मालक व लॉजवरील कर्मचारी यांच्या माध्यमातून वेश्‍या व्यवसाय करून घेतला जात होता. माहितीनुसार छापा कारवाईकरिता दोन डमी ग्राहकांना पैसे देऊन लॉजवर पाठविले. या वेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत हुले, कल्याण ढवणे, महिला पोलिस कॉन्स्टेबल छाया चौगुले, धुळदेव चोरमले, सिद्धनाथ शिंदे यांनी छापा टाकला असता लॉजवर परराज्यातून आणलेल्या दोन पीडित महिला आढळून आल्या. तसेच वेश्‍या व्यवसाय करण्यासाठी एजंट, मॅनेजर व सफाई कामगार अशा पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता दत्तात्रय पांडुरग घोडके (एजंट, रा. लेंडवे चिंचाळे, ता. मंगळवेढा), सागर भगवान बनसोडे (मॅनेजर, रा. गोडसे वाडी, ता. सांगोला), दिनेश विठ्ठल ननवरे (रा. कडलास, ता. सांगोला), बबलू शिवाजी भोसले (रा. वाढेगाव नाका, सांगोला), समीर गुलाब शेख (एजंट, रा. सिद्धार्थनगर, बारामती, जि. पुणे) व या लॉजवर लॉज मालक जयसिंग सोना पवार (रा. नाझरा, ता. सांगोला) यांच्या सांगण्यावरून वेश्‍या व्यवसाय करवून घेतला जात होता, हे स्पष्ट झाले. या ठिकाणी मिळालेल्या व्यक्तींकडून मोबाईल, वेगवेगळ्या बॅंकेचे एटीएम कार्डस्‌, रोख रक्कम असा सुमारे 56 हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. लॉज मालक जयसिंग सोना पवार हा अद्याप मिळाला नसून, अटक केलेल्या पाच जणांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने ता. 15 पर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे. पीडित महिलांना शासकीय महिलाश्रम, सोलापूर येथे हजर करण्याबाबत सांगितले आहे. तपास पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Police raid on lodge where prostitution in Sangola