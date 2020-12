अक्कलकोटमध्ये नदीपात्रातील वाळू चोरणाऱ्यांवर पोलिसांची कारवाई ! 1.37 कोटीचा मुद्देमाल जप्त

अक्कलकोट (सोलापूर) : सात वाहनांचे मालक-चालक व एका हायड्रोलिक बोटीचे चालक-मालक तसेच वाहनावरील क्‍लिनर यांनी संगनमत करून अक्कलकोट तालुक्‍यातील कोर्सेगाव हद्दीत नदीकाठच्या पात्रातून विनापरवाना, बोटीच्या सहाय्याने अवैधरीत्या वाळू उपसा करून चोरून भरून घेऊन जात असताना पोलिसांनी सोमवारी पहाटे छापा टाकला. यामध्ये सात वाहने, बोट, चार ब्रास वाळू व मोबाईल असा सुमारे एक कोटी 37 लाख 42 हजार रुपयांचा मुद्देमाल पकडण्यात आला. याची दक्षिण पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. याची फिर्याद पोलिस कॉन्स्टेबल मनोज सुरेश राठोड (वय 24, नेमणूक पोलिस मुख्यालय, सोलापूर ग्रामीण, सध्या विशेष पथक, सोलापूर ग्रामीण) यांनी दिली आहे.

पोलिस सूत्राच्या माहितीनुसार, संशयित आरोपींमध्ये बोटीचे चालक-मालक शिवानंद रामचंद्र टेंगळे, सिद्धाराम रामचंद्र ठेंगळे, वाहनावरील क्‍लिनर सागर संजय अभंगराव (वय 19, रा. नांदणी, ता. दक्षिण सोलापूर), आकाश माणिक कांबळे (वय 20, रा. बरूर, ता. दक्षिण सोलापूर), महिबूब मुलूक बंदगी (वय 29, रा. इंगळगी, ता. दक्षिण सोलापूर) यांचा समावेश आहे. कोर्सेगाव हद्दीतील सीना नदीपात्रात हायड्रोलिक बोट लावून चोरून वाळूचा उपसा चालू होता. नदीकाठी हायड्रोलिक बोटीने टिपरमध्ये वाळू भरताना सोलापूर ग्रामीणच्या विशेष पोलिस पथकाने रात्री एक वाजता छापा टाकला. या वेळी चार टिपर, दोन ट्रक वाळू भरण्यासाठी शेतात थांबले होते. वाहनांना गराडा घालून जागीच पकडले, मात्र वाहनांमधील सात वाहनचालक व बोट चालविणारी व्यक्ती अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेली. घटनास्थळी सापडलेले तीन जण वाहनाचे क्‍लिनर असल्याचे कळाले. सोलापूर ग्रामीणच्या विशेष पथकात पोलिस निरीक्षक बहिर, पोलिस कॉन्स्टेबल लक्ष्मण चिमाजी हेमाडे, पोलिस कॉन्स्टेबल कल्याण विठ्ठल भोईटे, पोलिस कॉन्स्टेबल दत्तात्रय राजेंद्र झिरपे आदींचा समावेश होता. संशयित आरोपींविरुद्ध दक्षिण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. राठोड हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

