पोलिसांना पाहताच वाळू चोर पळाले ! हाती लागला बैलगाडीसह किरकोळ मुद्देमाल

वैराग (सोलापूर) : घर बांधकामासाठी अत्यावश्‍यक असणाऱ्या वाळूची उपलब्धता दुरापास्त झाली आहे. कारण, वाळू लिलाव बंद असल्याने वाळू मिळणे अवघड झाल्याने त्याला लाख मोलाची किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामुळे वाळू माफियांनी अवैधरीत्या नदी पात्रातून वाळू उपसा करून ती मोठ्या किमतीत विकणे सुरू केले आहे. वाळू वाहतुकीसाठी ट्रक, ट्रॅक्‍टरचा वापर होऊ लागला. मात्र पोलिसांच्या कारवाईत ही वाहने जप्त होऊ लागली. त्यामुळे वाळू माफियांनी आता बैलगाडीवरून वाळूची वाहतूक सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. अशीच घटना राळेरास (ता. बार्शी) येथे घडली. पोलिसांना पाहताच बैलगाडी व वाळू सोडून वाळू चोरांनी धूम ठोकली. राळेरास येथील नागझरी नदी पात्रात ही घटना घडली. वाळू चोरांनी बैलगाडी व वाळूसह मुद्देमाल जागेवर सोडून पळाल्याने काही काळ पोलिसांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण, बैलगाडी पोलिस स्टेशनला कशी न्यायची, असा प्रश्‍न पोलिसांना पडला होता. याबाबत पोलिस अंमलदार रामेश्वर राजेंद्र शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दोन अज्ञात वाळू चोरांविरोधात वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की रामेश्वर शिंदे हे शेळगाव बीटच्या अंमलदाराचे मदतनीस म्हणून कार्यरत आहेत. ते उपनिरीक्षक राजेंद्र राठोड, पोलिस नाईक शिवाजी हाळे, भोसले, गृहरक्षक कदम असे मिळून राळेरास हद्दीत गस्त घालत होते. सकाळी 11 वाजता त्यांना राळेरासच्या नागझरी नदी पात्रात वाळूचा उपसा होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे ते नदी पात्राकडे गेले असता त्यांना दोन बैलगाड्या वाळू भरून चाललेल्या दिसून आल्या. ते बैलगाडीकडे गेले असता त्यांना पाहून गाडीचालक गाडी जागेवरच उभी करून पळून गेले. त्यामुळे त्यांनी बैलगाडी व त्यातील वाळू असा सुमारे 20 हजार 700 रुपयांचा ऐवज जप्त केला. त्या दोन अज्ञात इसमांच्या विरुद्ध भारतिय दंड विधान कलम 379, 34 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 व 9 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

