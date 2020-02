गरिबाची भाकरी महागणार 

करमाळा (सोलापूर) : या वर्षी ज्वारीचे पीक जोमाने वाढले; परंतु सततच्या पावसाने ज्वारी लालसर, तांबडी पडली आहे. सध्या ज्वारीची मळणी सुरू झाली असून ज्वारीला दरवर्षीप्रमाणे चांगला उतार पडत नाही. त्यामुळे या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर ज्वारीची पेरणी होऊनही ज्वारी उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या वर्षी गरिबाची भाकरी चांगलीच महाग होण्याची शक्‍यता आहे. हेही वाचा - Video : करमाळ्याची केळी कशी जातेय सातासमुद्रापार! गेल्या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने ज्वारीचे उत्पादन झाले नव्हते. अनेक ठिकाणी तर ज्वारीची पेरणी देखील झाली नव्हती. या वर्षी वेळेवर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी ज्वारीच्या पेरणीवर भर दिला. ज्वारीचे उत्पादन विक्रमी होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. प्रत्यक्षात मात्र ज्वारीच्या उत्पादनात घट झाली आहे. ज्वारीच्या काढणीची वाढलेली मजुरी आणि झालेले उत्पन्न यांचा विचार करता या वर्षी ज्वारीचे पीक परवडले नाही. उगवणीनंतर वाढ चांगली

ज्वारीच्या उगवणीनंतर सततच्या पावसाने ज्वारीची वाढ चांगली झाली; मात्र ज्वारीचे कणीस चांगले भरले नाहीत. दरवर्षी बागायती ज्वारीचा उतार 100 कडब्याला दोन ते तीन क्विंटल मिळत होता. या वर्षी 100 पेंड्यांना एक क्विंटल देखील उतार पडत नाही. याशिवाय ज्वारीच्या कणसाला आलेले दाणे बारीक आहेत. या वर्षी वेळेवर पाऊस झाल्याने ज्वारीची पेरणी चांगली झाली, मात्र नंतरच्या कालावधीत ज्वारीच्या पिकाला पोषक वातावरण राहिले नाही, चिकटा रोगाने ज्वारी भरली नाही. त्यामुळे ज्वारीच्या उत्पादनात घट झाली आहे.

- राजेंद्र घुले,

कृषी सहायक, करमाळा, सोलापूर गेल्या वर्षी ज्वारीची पेरणी झाली नव्हती. या वर्षी पाऊस पडल्याबरोबर पेरणी केली, नुसता कडबा वाढला पण दरवेळीप्रमाणे ज्वारीला उतार पडत नाही. त्यामुळे या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही ज्वारी परवडली नाही.

- गोकूळ ढेरे,

शेतकरी, वीट, करमाळा गेल्या वर्षी दुष्काळ असून उतार चांगला होता. या वर्षी तशी परिस्थिती नाही आणि ज्वारीपण एवढी चांगली नाही. ज्वारीला लालसर, काळपट ढाग दिसत आहेत. त्यामुळे या वर्षी मनावा तसा ज्वारीचा सीझन होत नाही.

- शिवदास कायगुडे,

मळणी यंत्रचालक

