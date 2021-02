पुणे, दौंड, उरुळी कांचन, केडगाव, पाटस, भिगवणला जायचं कसं? गरिबांच्या गाड्या अद्याप बंदच ! 

केत्तूर (सोलापूर) : गोरगरीब व सर्वसामान्य प्रवाशांचा विचार करून रेल्वे प्रशासनाने पुणे - सोलापूर तसेच सोलापूर - पुणे ही पॅसेंजर डेमो रेल्वेगाडी पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी ऍड. अजित विघ्ने यांनी केली आहे. कोरोना महामारीच्या लॉकडाउननंतर जवळजवळ दहा महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर रेल्वे प्रशासनाने विशेष रेल्वे गाड्यांच्या नावाखाली जवळजवळ 80 टक्के रेल्वेगाड्या सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये गरीब व सर्वसामान्य प्रवाशांच्या गाड्या मात्र अद्यापपर्यंत तरी बंदच ठेवण्यात आल्या आहेत. कोरोना महामारीनंतर हळूहळू सर्व काही व्यवस्थित सुरू होत असताना रेल्वे गाड्या बंद का, असा सवाल मात्र सर्वसामान्य प्रवाशांकडून विचारला जाऊ लागला आहे. सोलापुर-पुणे व पुणे-सोलापूर डेमो पॅसेंजर गरिबांचा रथ म्हणून ओळखली जाते. सोलापूर ते पुणे व पुणे ते सोलापूर रेल्वे पॅसेंजर गाडी सुरू केल्यास करमाळा, परांडा, जामखेड, कर्जत तालुक्‍यातील सामान्य लोकांना पुणे, दौंड, उरुळी कांचन, केडगाव, पाटस, भिगवण व छोटी स्टेशन या ठिकाणी आपल्या उपजीविकेसाठी जावे लागते. तरी प्रवास करण्यासाठी अद्याप रेल्वेची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने सर्वसामान्यांसाठी डेमो पॅसेंजर सुरू करावी तसेच ही गाडी अत्यंत कमी उत्पन्नाच्या गटातील प्रवासासाठी सोयीची असल्याने तसेच नेहमी प्रवासासाठी सर्वाधिक वापरासाठी वापरली जाते. तरी सुरक्षिततेचे नियम पाळून प्रवाशांची गैरसोय टाळावी. त्यामुळे त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला होईल. रेल्वेतील विक्रेत्यांची उपासमार

दहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रेल्वे बंद असल्याने रेल्वेवर उपजीविका असणारे फळ विक्रेते, पाणी विक्रेते, हॉटेल चालकांची हेळसांड होत असून, सोलापुर - पुणे पॅसेंजर गाडीचे रेल्वे खात्यास आर्थिक उत्पन्न जास्त मिळते. राज्य शासनाने पुणे - सोलापूर पॅसेंजर सुरू करून जनसामान्यांचा, गरिबांचा रथ म्हणून ओळखली जाणारी पॅसेंजर चालू करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. विघ्ने यांनी केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Poor passengers are facing difficulties due to closure of passenger trains