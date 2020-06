मोहोळमधील सोहाळे व अकलूजमधील सुमित्रानगरमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्ण 

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोना आता डोके वर काढू लागला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आज दिलेल्या अहवालानुसार मोहोळ तालुक्‍यातील सोहाळे येथे सारीचा तर अकलूज (ता. माळशिरस) येथील सुमित्रानगरमध्ये कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज सात जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील बाधितांची संख्या 110 इतकी झाली आहे. आज आलेल्या अहवालामध्ये अकलूज, सोहाळे या दोन गावांशिवाय दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील पारधीवस्ती, मुळेगाव तांडा (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे एक, वळसंग येथे दोन, नवीन विडी घरकुल येथे एक बाधित रुग्ण आढळून आला आहे. याशिवाय मौलाली गल्ली अक्कलकोट येथेही एक रुग्ण सापडला आहे. वळसंग आणि सुमित्रानगर-अकलूज येथील रुग्ण हे संपर्कामुळे बाधित झाले आहेत. तर पारधीवस्ती-मुळेगाव, नवीन विडी घरकूल, मौलालीगल्ली अक्कलकोट येथील बाधित रुग्ण हे सारीचे आढळून आले आहेत. आज 54 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी 47 जणांचे अहवाल हे निगेटिव्ह आले तर उर्वरीत सात जणांचे अहवाल हे पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये सहा पुरुष व एका स्त्रिचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील बाधितांची संख्या 110 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत सहा जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आतापर्यंत 33 जण रुग्णालयातून बरे होऊन घरे गेले आहेत. तर 71 बाधित रुग्ण अद्यापही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

Web Title: Positive patients in Sohale in Mohol and Sumitranagar in Akluj