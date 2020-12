याच बिबट्याने घेतले होते बाराजणांचे बळी ! ठार झालेल्या बिबट्याचे झाले पोस्टमॉर्टेम

सोलापूर : करमाळा तालुक्‍यातील वांगी क्रमांक चार येथे ठार करण्यात आलेल्या बिबट्यानेच 12 जणांचे बळी घेतले आहेत. मृत बिबट्याचे पोस्टमॉर्टेम झाले असून, तो नर जातीचा आहे. हा बिबट्या नरभक्षक कसा झाला, याचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती वनविभागाचे उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. श्री. पाटील म्हणाले, वांगी क्रमांक चार येथे ठार केलेल्या बिबट्यानेच 12 जणांचे बळी घेतले आहेत. मृत बिबट्याला करमाळा मार्गे सोलापुरात आणले असून, सोलापुरातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने बिबट्याचे पोस्टमॉर्टेम केले आहे. पूर्ण वाढ झालेला हा नर बिबट्या नरभक्षक का झाला याचा शोध सुरू आहे. जुन्नर, अहमदनगर, पुणे, करमाळा व माढा परिसरात बिबट्यासह वन्य प्राण्यांचा अधिवास आहे. त्यामुळे या वन्य प्राण्यांपासून नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये जनावरे मृत झाल्यास वन विभागाला माहिती द्यावी. श्री. पाटील म्हणाले, उजनी धरण परिसरात व जंगल भाग असलेल्या परिसरात आणखी वन्य प्राणी असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पुणे, अहमदनगर व सोलापूर येथील उपवनसंरक्षकांच्या माध्यमातून यापुढेही गस्त सुरू राहील. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Postmortem done of dead leopard in Solapur