बर्ड फ्लूमुळे कुक्कुटपालक चिंताग्रस्त ! प्रशासनाने केल्या गणेशवाडी येथील 440 कोंबड्या नष्ट 

मंगळवेढा (सोलापूर) : बर्ड फ्लू आजाराच्या विळख्याने ग्रस्त झालेल्या तालुक्‍यातील गणेशवाडी येथे 440 कोंबड्या नष्ट करण्यात आल्या. दरम्यान, पशुसंवर्धन विभागाने खुराडे निरजंतुकीकरण करून औषध फवारणी करून घेतली आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडे गणनेनुसार 1427 कोंबड्यांची नोंद होती. परंतु बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता नष्ट करताना 440 कोंबड्या आढळून आल्या. सात पथकांद्वारे या कोंबड्या नष्ट करण्यात आल्या. दरम्यान, चोखामेळा नगरचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने या भागातील कुक्कुट पालकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. तालुक्‍यामध्ये बर्ड फ्लू आजाराची लागण जंगलगी येथील पोल्ट्री फार्ममध्ये झाल्यानंतर ऍलर्ट झोन जाहीर करत या गावातील 773 कोंबड्या व 110 अंडी नष्ट करण्यात आली. त्यानंतर भालेवाडी व मारापूर येथे देखील या बर्ड फ्लू आजाराने कोंबड्या मृत झाल्यानंतर तालुक्‍यात मोठी खळबळ उडाली. कोंबडी पालकात चिंतेचे वातावरण पसरले. त्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले असताना पुन्हा चोखामेळा नगर येथे देखील कोंबड्या मृत झाल्या. नंतर त्याचा विळखा गणेशवाडीत पसरला. दरम्यान, चोखामेळा नगर येथील मृत कोंबड्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे तर गणेशवाडी येथील अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने सात पथकांद्वारे कोंबड्या व अंडी नष्ट करण्यात आली आहेत. तर भालेवाडी व मारापूर येथील कोंबड्या मृत्युमुखी पडल्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. सध्या अनेक शेतकऱ्यांनी जोडधंदा म्हणून पोल्ट्रीचा व्यवसाय निवडला आहे. परंतु कोंबड्यांचा मृत्यू होण्याच्या घटनांमुळे या पशुपालकांत खळबळ उडाली आहे. अनेकांनी कोंबड्या नष्ट करण्यापेक्षा विकलेले बरे म्हणून मिळेल त्या कमी किमतीत आहेत. चोखामेळा नगरचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे तर गणेशवाडी येथील अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने 440 कोंबड्या नष्ट करण्यात आल्या आहेत. खुराड्यांची स्वच्छता करून फवारणी करण्यात आली आहे.

- गोविंद राठोड

पशुधन अधिकारी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

