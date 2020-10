सोलापूर जिल्ह्यातील 325 पैकी 324 गावांचा वीज पुरवठा सुरळित 

सोलापूर : अतिवृष्टी व महापुरामुळे विस्कळित झालेली सोलापूर जिल्ह्यातील वीज यंत्रणा आता पूर्व पदावर आली आहे. बाधित झालेल्या 325 गावांपैकी 324 गावांचा वीज पुरवठा सुरळित झाला आहे. सांजवाड (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे अद्यापही पुराचे पाणी असल्याने या गावातील पुरवठा बंद आहे. पाणी ओसरताच या गावचा वीजपुरवठाही पूर्ववत करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 1 लाख 50 हजार 582 ग्राहकां पैकी 1 लाख 16 हजार 205 ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात महावितरणचे सुमारे साडे तीन कोटींचे नुकसान झाले आहे. उजनी धरणातून विसर्ग वाढल्यामुळे व सर्वच नदी-नाले दुथडी भरुन वाहिल्याने जिल्ह्यातील 51 वीज उपकेंद्रे बाधित झाली होती. यामध्ये दोन ठिकाणी अतिउच्चदाबाचे मनोरे कोसळल्याने 12 वीज उपकेंद्रे बंद पडली होती. सध्या सहा उपकेंद्रे बंद असली तरी त्यावरील गावठाण वाहिन्यांचा वीजपुरवठा पर्यायी मार्गाने सुरु करण्यात आला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीमकुमार गुप्ता, संचालक (संचालन) सतीश चव्हाण, प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे यांनी वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन लागणारे खांब, ऑईल व इतर साहित्याची व्यवस्था केली आहे. रोहित्र सुरु करण्यासाठी पात्रातील पाणी व नदीकाठची दलदल कमी होणे गरजेचे आहे. बंद असलेली बहुतांश रोहित्रे शेतीची असून, शेतीच पाण्यात गेल्याने तिथे विजेची तातडीने मागणीही नाही. मुख्य अभियंता सुनील पावडे व अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहेत. सोलापूर ग्रामीण व पंढरपूर विभागातच मोठे नुकसान झाले असून, उर्वरित शेतीपंपाचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जवळपास दीडशेहून अधिक पथके युद्धपातळीवर काम करीत आहेत. जिथे गाळ व पाणी कमी झाले आहे, तेथील दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेतले जात आहे.

