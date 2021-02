शिवसैनिकांनी कटेकर यांना काळे फासून केलेल्या मारहाण प्रकरणानंतर दरेकर पंढरपूर दौऱ्यावर

पंढरपूर (सोलापूर) : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याने शिवसेना कार्यकर्त्यांनी भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते शिरीष कटेकर यांना काळे फासून मारहाण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे पंढरपूर दौऱ्यावर येत आहेत. शुक्रवारी (ता. 12) सकाळी ते भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. दरम्यान, शिरीष कटेकर यांच्यावर सोलापूर येथे उपचार सुरू असून त्यांनी मारहाण प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या विरोधात कलम 307 नुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. श्री. कटेकर यांनी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याने शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे फासले होते. त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेच्या अन्य काही कार्यकर्त्यांनी श्री. कटेकर यांना काळे फासून त्यांच्या अंगावर साडी टाकून अक्षरशः त्यांची रस्त्यावरून धिंड काढली. हा प्रकार होत असताना त्यांना मारहाणही करण्यात आली. पोलिस उपनिरीक्षक गौरीशंकर शिंदे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून कटेकर यांची सुटका केल्याने पुढील अनर्थ टळला. या घटनेची भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. आमदार राम कदम आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी संबंधित शिवसेना कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आणि त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यापुढे जाऊन शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जामिनावर सुटलेल्यांचे सत्कार करून त्यांनी केलेल्या मारहाणीचे समर्थन केले. या घडामोडीनंतर विरोधी पक्षनेते श्री. दरेकर हे गुरुवारी रात्री उशिरा पंढरपूर येथे मुक्कामास येणार आहेत. शुक्रवारी सकाळी ते भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. हॉस्पिटलमध्येच करणार उपोषण : कटेकर

दरम्यान, श्री. कटेकर यांच्यावर सोलापूर येथे उपचार सुरू आहेत. त्यांनी पत्रकारांना व्हॉटसऍपद्वारे मेसेज पाठवून त्यांची भूमिका मांडली आहे. त्यांनी असे नमूद केले आहे की, संबंधितांनी आपल्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या मारहाणीत आपला डावा डोळा निकामी झाला असल्यात जमा आहे. आपल्याला मारहाण करून सोन्याची चेन आणि अंगठ्या ओरबाडून चोरण्यात आली, अशा आशयाची तक्रार आपण पोलिसांकडे दिली आहे. परंतु पोलिसांनी सत्ताधारी सरकारच्या दबावामुळे किरकोळ कलमे लावून त्यांची सुटका व्हावी, यादृष्टीने प्रयत्न केले. संबंधितांच्या विरोधात कलम 307 नुसार गुन्हा दाखल होईपर्यंत आपण हॉस्पिटलमध्ये उपोषण करणार असल्याचे श्री. कटेकर यांनी नमूद केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Praveen Darekar will visit Pandharpur on the occasion of Katekars beating