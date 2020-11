माळशिरस (सोलापूर) : तालुक्‍यात पुणे विभागीय पदवीधर व शिक्षक मतदार संघासाठी मतदान प्रक्रियेची तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती सहाय्यक पदनिर्देशित अधिकारी, पुणे विभाग पदवीधर शिक्षक मतदारसंघ माळशिरस विभाग, अकलूज तथा उपविभागीय अधिकारी शमा पवार व तहसीलदार जगदीश निंबाळकर यांनी दिली. माळशिरस तालुक्‍यात पदवीधर मतदार संघासाठी एकूण 6 हजार 547 मतदार असून त्यापैकी 5 हजार 111 पुरुष मतदार तर 1 हजार 436 महिला मतदार आहेत. तसेच शिक्षक मतदार संघासाठी 1 हजार 364 मतदार असून 1 हजार 59 पुरुष मतदार तर 305 महिला मतदार आहेत. पदवीधर मतदारसंघासाठी केंद्रनिहाय मतदारांची संख्या माळशिरस : दोन मतदार केंद्रे, एकूण मतदार 1178, पुरुष मतदार 934, महिला मतदार 244

अकलूज : चार मतदान केंद्रे, एकूण मतदार 2244, पुरुष मतदार 1675, महिला मतदार 569

दहिगाव : एक मतदान केंद्र, एकूण मतदार 374, पुरुष मतदार 297, महिला मतदार 77

नातेपुते : दोन मतदान केंद्रे, एकूण मतदार 921, पुरुष मतदार 729, महिला मतदार 192

महाळुंग : एक मतदान केंद्र, एकूण मतदार 705, पुरुष मतदार 586, महिला मतदार 119

वेळापूर : दोन मतदान केंद्रे, एकूण मतदार 883, पुरुष मतदार 700, महिला मतदार 183

पिलीव : एक मतदान केंद्र, एकूण मतदार 242, पुरुष मतदार 190, महिला मतदार 52 तालुक्‍यातील शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदान

मतदानासाठी सात मतदान केंद्रांची रचना करण्यात आली आहे. शिक्षक मतदार संघासाठी एकूण 1364 मतदार असून त्यापैकी 1059 पुरुष तर 305 महिला मतदारांची संख्या आहे. केंद्रनिहाय मतदारांची संख्या याप्रमाणे माळशिरस : पुरुष मतदार 189, महिला 51, एकूण मतदार 240

अकलूज : एकूण मतदार 564, पुरुष मतदार 396, महिला 168

दहिगाव : एकूण मतदार 45, पुरुष मतदार 44, महिला एक

नातेपुते : एकूण मतदार 196, पुरुष मतदार 164, महिला मतदार 32

महाळुंग : एकूण मतदार 77, पुरुष मतदार 61, महिला मतदार 16

वेळापूर : एकूण मतदार 187, पुरुष मतदार 160, महिला मतदार 27

पिलीव : एकूण मतदार 55, पुरुष मतदार 45, महिला मतदार 10 दोन्ही मतदार संघांसाठी मतदान 1 डिसेंबर रोजी व मतमोजणी 3 डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे शमा पवार व जगदीश निंबाळकर यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

