तयारी जंगी केली; मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर भ्रमनिरास 

बार्शी (जि. सोलापूर) : राज्यात कंटोनमेंट झोन वगळता सर्व झोन अंतर्गत मद्य विक्री सुरू होणार, अशी घोषणा शासनाने करताच बार्शी शहरातील काही वाइन शॉपसमोर सोशल डिस्टन्सिंगच्या रेषाचे चौकोन आदल्या दिवशीच रात्री आखण्यात आले होते. तसेच दुकान सुरू करण्यासाठी चालकांनी सर्व तयारी केली होती. आज (सोमवार) दारू दुकाने सुरू होणारच या भ्रमात असलेल्या मद्यपी व दुकान चालकांचा अचानक जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशाने चांगलाच भ्रमनिरास झाला.

दीड महिना उलटला तरी वाइन शॉप, बिअर शॉपी, बार ऍण्ड रेस्टॉरंट बंद असल्याने अनेक मद्यपींना ही दुकाने कधी सुरू होणार याबाबत चिंता लागली होती. रविवारी शासनाने आदेश जाहीर करताच मद्यपींसह दुकान चालकांत उत्साह निर्माण झाला होता. लॉकडाउन कालावधीत देशीसह विदेशी दारूचे दर दुप्पटच काय तिप्पट झाल्याने मद्यपींच्या खिशाला बसणारी झळ बंद होणार, असे वाटत होते. त्यासाठी बार्शी शहरात सोमवारी दुकानांसमोर रांगेत मद्य खरेदी करू, अशी इच्छा मनात ठेवून अनेक जण चर्चा करत होते.

सोमवारी सकाळी 10नंतर वाइन शॉपी समोरून अनेकांनी फेऱ्या घातल्या तर वाइन शॉप चालक जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी यांच्या निरोपाची वाट पहात होते. मात्र, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी या अस्थापनेची दुकाने 17 मेपर्यंत उघडली जाणार नाहीत, असा आदेश करताच मद्यपींसह दुकान चालकांचा भ्रमनिरास झाला. सोशल मीडियावर देखील ही बातमी व्हायरल होत होती. बार्शीतील वाइन शॉप चालकांनी दुकान सुरू करण्यासाठी जंगी तयारी केली हाती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या सर्वावर पाणी पडले.

