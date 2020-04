विदेशीपेक्षा देशीने खाल्ला भाव, तिप्पट दराने विक्री 

बार्शी (जि. सोलापूर) : कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाची काळजी घेण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आपत्कालीन कायदा व संचारबंदी लागू करुन लाकडाउन सुरू केले खरे पण तळीरामांची भूक सध्या दुप्पट, तिप्पट किंमतीने मद्याची बाटली घेऊन भागवली जात आहे. हातभट्टीलाही चांगले दिवस आले आहेत. तर तालुक्‍यात बीअरचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झाला आहे. एक महिना उलटला तरी राज्यातील देशी-विदेशी दारूचे वाईन शॉप, बीअर शॉपी, बार ऍन्ड रेस्टारंट पूर्णपणे बंद आहेत. याचाच फायदा सध्या बार्शी शहर व तालुक्‍यात घेतला जात असून तळीरामांची भूक सध्या मागेल ती किंमत देऊन भागवली जात आहे. लॉकडाउनची तारीख वाढली अन्‌ दुप्पटचा भाव तिप्पट झाला. देशी दारूची बाटली अवघ्या 52 रुपांयांची शासकीय किंमत असताना सध्या दीडशे रुपये आकारले जात आहेत तर दीडशे रुपयांच्या बाटलीची किंमत चारशे रुपये झाली आहे. हातभट्टीचा कच्चा माल उपलब्ध होत असल्याने तिथेही मोठी चलती सुरू आहे.

सगळीकडे लॉकडाउन असल्यामुळे हॉटेल, धाबे बंद आहेत. दारू मिळते खरी पण त्याचे सेवन कोठे करायचे हा प्रश्न अनेकांना भेडसावत आहे, घरी कुटुंबासमोर कशी घ्यायची, त्यामुळे अनेकांच्या शेतामध्ये वीटा बांधून चूल तयार करुन मासांहरी जेवण तयार करुन ताव मारण्यात येत आहे. कधीही आत्तापर्यंत मिळाली नव्हती व यापुढे कधीही अशी सुटी जीवनात मिळणार नाही याचा आनंद घेतलाच पाहिजे अशी चर्चा अनेकांत रंगत आहे.

सध्या शहरात बीअरचा मोठा सुळसुळाट असून दीडशे रुपयांची बिअर चारशे रुपयांना तर दोनशेची पाचशे रुपयांना विक्री होत आहे. विदेशी दारुही अनेकांना उपलब्ध होत आहे. ही दारू नेमकी कोठून येते हा संशोधनाचा विषय असून उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना हे मोठे आव्हानच आहे.

अजूनही करोना संसर्गाची परिस्थिती अटोक्‍यात आली नाही तर शहरात अवैधपणे दारू विक्रीचे भाव गगनाला पोहचली आहे. पण ज्यांना त्याची सवय झाली आहे ते वाट्टेल त्या किंमतीत खरेदी करतील, असा विक्रेत्यांचा अंदाज आहे.

