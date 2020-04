सोलापूर ः सोलापूर शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असून आज नवीन सहा रुग्ण सापडले आहेत. कोरोना सोबतच सारी रोगाचेही रुग्ण सोलापुरात सापडले आहेत. त्यामुळे शहरातील खासगी डॉक्‍टरांची सेवा छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात वर्ग केल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज घेतला. खासगी डॉक्‍टरांसाठी वेळापत्रक निश्‍चित करण्यात आले असून या वेळापत्रकानुसार त्या डॉक्‍टरांना सोलापूरच्या सर्वोपचार रुग्णालयात सेवा द्यावी लागणार आहे. सोलापुरातील डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांच्याकडे खासगी डॉक्‍टरांच्या सेवेचे नियोजन व समन्वय सोपविण्यात आले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. हरीश रायचूर यांना जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. हे डॉक्‍टर्स होणार वर्ग

डॉक्‍टर सर्वश्री गुरुनाथ परळे, रिझवान हक, अमजद सय्यद, शैलेश पाटील, अनुपम शहा, सत्यनारायण तोष्णीवाल, राहुल सोमानी, सुजित जहागीरदार, सूर्यप्रकाश कोठे, अमोल पाटील, संदीप होळकर, गजानन पिळगुलवार, पूनम बजाज, हरीश काकडे, फिरोज सय्यद, लतीफ शेख यांच्यासह पन्नासहून अधिक डॉक्‍टरांची सेवा सोलापूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय साठी वर्ग करण्यात आली आहे.

