`या` महापालिकेतील शिवसेना नगरसेवकाची मुख्यमंत्र्याकडे धाव

सोलापूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासन गंभीर नाही. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणांत लक्ष घालू नये, असे खुद्द आयुक्तच म्हणत असल्याचा ठपका ठेवत शिवसेनेचे नगरसेवक देवेंद्र कोठे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आयुक्तांविरुद्ध तक्रार केली आहे. तर , शहरात निर्माण झालेल्या स्थितीबाबत आढावा घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी कॉंग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे व वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते आनंद चंदनशिवे यांनी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात आयुक्त दीपक तावरे यांच्याशी संपर्क साधला मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. श्री. कोठे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे, कोरोनामुळे शहरात एकाचा मृत्यू झाला असून, एक महिला पॉझिटीव्ह आली आहे. त्यामुळे शहरात घबराट निर्माण झाली आहे. मात्र महापालिका प्रशासन उपाय करण्यात अपयशी ठरले आहे. मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात प्रभाग सातमधील काही नागरीक आले होते. त्या भागात निर्जंतुकरणाची मागणी त्यांनी केली, त्यानुसार आयुक्तांना सांगितले असता, आयुक्तांनी कार्यवाही तर केलीच नाही, उलट लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात लक्ष घालू नये असे उत्तर दिले. त्यामुळे आपल्याकडे तक्रार करावी लागल्याचे श्री. कोठे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. कोरोना या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रामध्ये कोरोणा पॉझिटिव्ह मिळाल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे महापालिकेच्या माध्यमातून कोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत त्याची माहिती नगरसेवकांना मिळणे आवश्‍यक आहे. तसेच लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचनांनुसार प्रशासनाने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, अशी मागणी करीत पदाधिकारी व गटनेते यांच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासन यांच्यामध्ये संयुक्त बैठक घेणे आवश्‍यक आहे. बैठकीच्या वेळी सोशल डिस्टन्स चा आधार घेत ही बैठक हिरवळीवर घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

