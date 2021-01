फरार उपमहापौर काळे यांच्या अडचणीत वाढ ! "लोकमंगल'ने झटकले हात; पोलिसांकडून शोध मोहीम

सोलापूर : उपायुक्‍तांना अर्वाच्य शिवीगाळ करून खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले उपमहापौर राजेश काळे यांनी त्यांच्या खुलाशात जाहीर माफी मागितल्याने तसेच त्यांनी ज्यांच्यासाठी अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली, त्या लोकमंगल फाउंडेशनने या प्रकरणात हात झटकल्याने काळे यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून काळे हे फरार असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. महापालिकेचे उपायुक्‍त डॉ. धनराज पांडे यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणून खंडणी मागितल्याप्रकरणी उपमहापौर राजेश काळे यांच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून महापालिकेतील उपमहापौर काळे यांच्या सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवक, विरोधी पक्षातील नगरसेवक, महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी यांच्या संघटनांकडून चांगलेच रान उठवण्यात आले आहे. या सर्वांनी उपमहापौर काळे यांच्या वर्तणुकीबाबत तीव्र निषेध नोंदवत त्यांच्या अटकेची मागणी करीत आंदोलन केले आहे. या आंदोलनामुळे पोलिस यंत्रणा चांगलीच हादरली असून वरिष्ठ पातळीवर काळे यांच्या शोधासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भाजपच्या शहराध्यक्षांकडूनही शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देऊन उपमहापौर काळे यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे.

अशातच उपमहापौर काळे यांनी ज्या लोकमंगल फाउंडेशनच्या सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या कार्यक्रमासाठीच्या सोयी-सुविधांसाठी उपायुक्‍त डॉ. पांडे यांना शिवीगाळ करून दमदाटी केली, त्या लोकमंगल फाउंडेशनच्या वतीने काळे यांच्या या कृत्याचा आणि लोकमंगल फाउंडेशनचा तिळमात्र संबंध नसल्याचा जाहीर खुलासा केला आहे. त्यामुळे उपमहापौर काळे यांनी शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख यांना पाठविलेल्या खुलाशात या प्रकरणी जाहीर माफी मागितली आहे. काळे यांनी दिलेल्या खुलाशामध्ये आपल्याच पक्षातील अनेक नगरसेवकांच्या वागणुकीबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. आमदार सुभाष देशमुखांचे मौन !

उपमहापौर काळे आणि उपायुक्‍त डॉ. धनराज पांडे यांच्यातील संभाषणाची जी ऑडिओ क्‍लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती, त्यामध्ये उपमहापौरांनी सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी मोबाईल शौचालय मागितल्याच्या उल्लेखावरून माजी मंत्र्यांकडून आपल्याला बोलणे खावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत माजी सहकारमंत्री व आमदार सुभाष देशमुख यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी, याबाबत आपली वैयक्‍तिक व पक्षीय कोणतीही प्रतिक्रिया नाही, असे सांगून मौन बाळगले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

