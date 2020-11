थकबाकी न भरल्याने माजी मंत्र्यासह माजी आमदाराची मालमत्ता जप्त ! महापालिकेची कारवाई

सोलापूर : महापालिकेची थकबाकी भरण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सुनावणी घेतली. त्यांच्यासाठी अभय योजनाही लागू करण्यात आली. मात्र, तरीही थकबाकी भरणा न केलेल्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने आज सुरु केली आहे. त्यात माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याशी संबंधित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ, माजी आमदार रवि पाटील यांच्याशी संबंधित रेडिमेड दुकान, सोरेगाव येथील सुभाष पाटील यांची मालमत्ता आणि सात रस्ता परिसरातील तडवळकर फिटनेस क्‍लब प्रा.लि. ची मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आली आहे. ठळक बाबी... माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याशी संबंधित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघावर जप्तीची कारवाई

माजी आमदार रवि पाटील यांचे आर-वन रेडिमेड दुकान थकबाकीपोटी केले जप्त

तडवळकर फिटनेस प्रा. लि.कडे 17.88 लाखांची थकबाकी; सात रस्ता परिसरातील बिग- बझार सिल

सोरेगाव येथील सुभाष पाटील यांच्याकडे 12 लाखांची थकबाकी; मालमत्ता होणार जप्त

दहा लाखांवरील थकबाकीदारांची आयुक्‍तांनी सुनावणी घेघऊनही थकबाकीदारांनी फिरविली होती पाठ

महापालिकेच्या 15 कर निरीक्षकांना दिवसात तीन मालमत्ता जप्तीचे दिले उद्दिष्टे शहरातील काही मोजक्‍या मालमत्ताधारकांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. दहा लाखांवरील थकबाकीदारांची सुनावणी महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी घेतली. त्यांना थकबाकी भरण्यासाठी मुदत दिली. त्यांच्याकडील शास्तीची रक्‍कम माफ करीत अभय योजना लागू केली. दुसरीकडे पाच ते दहा लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्यांची सुनावणी उपायुक्‍त जमीर लेंगरेकर यांनी घेतली. त्यांनाही थकबाकी भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत थकबाकी न भरल्यास त्यांचीही मालमत्ता जप्त केली जाईल, अशी माहिती लेंगरेकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. थकबाकी भरावीच लागेल

महापालिकेची थकबाकी न भरणाऱ्यांना सुनावणी घेऊन मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत थकबाकी न भरल्यास संबंधितांची मालमत्ता जप्त केली जाईल. तत्पूर्वी, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडील थकबाकीची माहिती घेऊन पगारपत्रकासोबत त्यांना येणेबाकी नसल्याचा दाखला जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे जमीर लेंगरेकर यांनी सांगितले.

Web Title: Property of former MLA ravi patil along with former minister laxmanrao dhobale confiscated due to non-payment of arrears! Municipal corporation action