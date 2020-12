भारत बंदच्या समर्थनासाठी बसपच्या वतीने निदर्शने 

सोलापूर ः बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात भारतीय शेतक-यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला जाहिर पाठिंबा दिला. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्राच्या विरोधात घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. हेही वाचा ः सोलापूरमध्ये भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद ः मार्केट यार्डचे व्यवहार ठप्प धिक्कार असो धिक्कार असो, नव्या कृषी कायदयाचा धिक्कार असो, बाबा का हाथी, किसानो के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अशा घोषणानी परिसर दुमदुमला, जोपर्यंत हा काळा कायदा परत घेतला जात नाही तोपर्यंत बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करीत राहणार असल्याचे या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

यावेळी श्रीशैल गायकवाड प्रदेश महासचिव, अप्पासाहेब लोकरे प्रदेश सचिव,ऍड.संजीव सदाफुले माजी प्रदेश प्रभारी, अशोक जानराव, बबलू गायकवाड, माजी नगरसेवक, बलभिम कांबळे जिल्हा प्रभारी, विवेक मोटे जिल्हा उपाध्यक्ष देवा उघडे शहर अध्यक्ष, सुहास सुरवसे जिल्हा कोणाध्यक्ष, नागनाथ दुपारगुडे जिला महासचिव, शिलवंत (करन) काळे जिल्हा कार्यालयीन सचिव, योगेश गायकवाड जिल्हा सचिव, सुज दिल्लीबाले जिल्हा सचिव, बसवरान लोहार शहर कोषाध्यक्ष, अजय मौर्य शहर महासचिव, मिनाज शेख शहर सचिव, सचिन उत्तर विधानसभा अध्यक्ष, प्रभाग क्र. अध्यक्ष संजय गायकवाड, नागनाथ गायकवाड, ऍड. संघरक्षित उहाणशिव, भूषण गायकवाड, प्रविण कांबळे,महेंद्र कांबळे, युवराज बड़ेकर, अंबादास तुपसाखरे, प्रमोद राऊत, आनंद भालेराव, सावळा उड़ाणशिये, संदेश चितारे, यशवंत बनसोडे, रविंद्र वाघमारे, अण्णा भालेराव, सचिन शिवशरण, ग्रफुल दुपारगुडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Web Title: Protests on behalf of BSP in support of Bharat Bandh