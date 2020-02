सोलापूर : पुणे-मुंबई (इंद्रायणी एक्‍स्प्रेस) व पुणे-सोलापूरला (इंटरसिटी एक्‍स्प्रेस) 1 फेब्रुवारीपासून कायमस्वरूपी एलएचबी रेक जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे या गाड्यांच्या जुन्या रेकचा वापर करून पुणे- सोलापूर- कलबुर्गी एक्‍स्प्रेस ही नवी गाडी सुरू करावी, अशी मागणी प्रवासी सेवा संघाने केली आहे. पुण्याहून सोलापूर व कलबुर्गीला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इंद्रायणी एक्‍स्प्रेस व इंटरसिटी एक्‍स्प्रेसचे पूर्वीचे जुने डबे नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या रेल्वे गाडीला जोडल्यास नवी गाडी सुरू होईल. सध्या पूर्वीचा जुना रेक मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडे शिल्लक आहे. गाडी पुणे येथून सकाळी 6.45 वाजता सोडावी, कलबुर्गी येथे दुपारी 1.45 वाजता पोचावी. कलबुर्गी येथून परतीच्या प्रवासाकरिता दुपारी 2.45 वाजता सोडावी व पुणे येथे रात्री 9.15 वाजता पोचावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या गाडीची दुरुस्ती व देखभाल पुणे विभागाने करावी, असेही त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हडपसर, दौंड, कुर्डुवाडी, माढा, सोलापूर, अक्‍कलकोट रोड, दुधनी, गाणगापूर रोड येथे थांबे देण्यात यावेत. जेणेकरून प्रवाशांची सोय होईल आणि या एक्‍स्प्रेसला मोठा प्रतिसाद मिळेल, असा विश्‍वास प्रवासी सेवा संघाने व्यक्‍त केला आहे. या वेळी सेवा संघाचे सचिव संजय चौगुले, नंदू दळवी आदी उपस्थित होते. नवी गाडी सुरू करता येऊ शकते

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सोलापूरसाठी कोणत्या नव्या गाड्या सुरू करण्यात आल्या, दुहेरीकरणासाठी किती निधी मंजूर केला आहे, सोलापूर- उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी निधी दिला आहे का, याचा उलगडा झालेला नाही. दरम्यान, सोलापुरातून जाणाऱ्या इंद्रायणी एक्‍स्प्रेस व इंटरसिटी एक्‍स्प्रेसचे जुने रेक वापरून प्रवाशांच्या सोयीसाठी पुणे- सोलापूर- कलबुर्गी ही नवी रेल्वेगाडी सुरू करता येऊ शकते. या मागणीवर प्रवासी सेवा संघ ठाम असून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रश्‍न मार्गी लावू.

- संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष, प्रवासी सेवा संघ, सोलापूर

Web Title: The Pune-Solapur-Kalburgi Express should be started