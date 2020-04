बोअरच्या गाडीवरील कामगारांचे शेतातच क्वारंटाइन

रोपळे बुद्रूक (सोलापूर) : सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा लॉकडाउन केल्याचा फटका शेतात बोअर घेण्याच्या व्यवसायाला बसला आहे. त्यामुळे बोअरच्या गाडीवर काम करणाऱ्या कामगारांना शेतातच क्वारंटाइन व्हावे लागले आहे. या गाड्या जागेवरच थांबल्यामुळे दररोज लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ लागले आहे.

कोरडवाहू जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात दिवाळीनंतर लगेचच शेतात बोअर घेण्याचा हंगाम सुरू होत असतो. दरवर्षी शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावत असल्यामुळे शेतात बोअर घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शेतात एक बोअर घेण्यासाठी किमान 50 हजार रुपये खर्च येतो. एक गाडी दिवसातून किमान तीन बोअर घेते. त्यामुळे एका गाडीचे दररोज किमान एक ते दीड लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात 10 ते 15 बोअरच्या गाड्या परराज्यातून आलेल्या आहेत. या गाड्यांच्या मागे अनेकांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. शेतात पाणी पाहणारा पानवडी, पॉइंट पाहणारा एजंट, गाडी मालक, चालक व इतर 10 ते 15 कामगारांचा उदरनिर्वाह बोअर घेणाऱ्या एका गाडीवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात सध्या संचारबंदी असल्यामुळे जिल्ह्यातील बोअर घेणाऱ्या गाड्या शेतातच थांबल्या आहेत. त्यामुळे या व्यवसायातून दररोज होणारी लाखो रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. 19 मार्चपासून गाड्या जागेवरच थांबल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी व बोअर व्यावसायिक अनेक अडचणींचा सामना करू लागले आहेत. बोअरच्या गाड्या थांबून

आपल्या जीवापेक्षा कोणताच धंदा मोठा नाही. कोरोना रोग आटोक्‍यात येण्यासाठी आम्ही जागेवरच बोअरच्या गाड्या थांबून प्रशासनाला सहकार्य करत आहोत. परराज्यातील कामगार बोअरच्या गाड्यांवर काम करत असल्यामुळे आम्ही त्यांची फार काळजी घेत आहोत.

- वसंत आदमिले, बोअर गाडी एजंट, रोपळे बुद्रूक, ता. पंढरपूर

