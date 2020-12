सोलापूर : सात आठमहिन्यांपासून प्रयोग बंद असल्याने नाट्य कलावंतासह लाखो कारागिर बेरोजगार आहेत. संपूर्ण रंगभूमी बंद असल्याने नाट्यक्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या नाट्य कारागिरांसमोर रोजगाराचा प्रश्‍न उभा असून हे बंद होण्यासाठी सोलापूर नाट्यसेवा संघ आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषद सोलापूर उपनगरीय शाखेच्या वतीने गुरुवारी सोलापुरातील हुतात्मा स्मृती मंदिराचे भाड्यात 75 टक्के सवलत मिळावी व डिपॉझिटची अट रद्द करावी या मागणीचे निवेदन महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांना देण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व नाट्यगृहांना 50 टक्के आसन क्षमतेची अट घालण्यात आली आहे. यामुळे लॉकडाउन काळातील सात ते आठ महिने बंद असलेले मनोरंजन क्षेत्र अधिकच अडचणीत येणार आहे. मागील सात आठमहिन्यांपासून प्रयोग बंद असल्याने नाट्य कलावंतासह लाखो कारागिर बेरोजगार आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रासह गोवा, बेळगाव, इंदोर आदी ठिकाणीच्या नाट्य रसिकांची भूक भागविणारे लाखो नाट्य कलावंत मागील सात आठ महिन्यांपासून बेरोजगार आहेत. मागील आठ महिन्यात नाट्य प्रयोग बंद असल्याने तसेच पुढील प्रयोगांची कोणतीही शाश्‍वती नसल्याने नाट्य लाखोच्या संख्येने नाट्य कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउन काळापासून सर्व नाट्य प्रयोग बंद आहेत. व्यावसायिक रंगभूमीला कुलूप लागले आहे. मागील अनेक दिवसात सर्व ठिकाणच्या यात्रा जत्राही बंद आहेत यामुळे कोणत्याही ठिकाणच्या यात्रेत अथवा समारंभासाठी होणारे सर्व प्रयोग बंद आहेत. यामुळे नाट्य कलावंतासह नेपथ्यकार, रंगभूषा, वेशभूषाकारे तसेच नाट्य आयोजक या सर्वांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 16 नोव्हेबंरपासून नाट्यगृहे सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे मात्र, पन्नास टक्के आसन क्षमतेमुळे नाट्य व्यावसायिकांसमोर अर्थिक प्रश्‍न उभा राहणार आहे. त्यामुळे नाट्यगृहांच्या भाड्यात 75 टक्के सवलत द्यावी, तसेच अनामत रकमेची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी नाट्य परिषद व नाट्य व्यावासायिक संघाकडून सातत्याने होत आहे. यावेळी आयुक्त पी. शिवकशंकर यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करू, असे आश्वासन दिले. याप्रसंगी सोलापूरचे नाट्य व्यसायिक गुरू वठारे, शिवाजी उपरे, विजय साळुंखे, प्रशांत बडवे व जयप्रकाश कुलकर्णी उपस्थित होते.

