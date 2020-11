गांधी फोरमच्या शहराध्यक्षपदी राहुल बोळकोटे 

सोलापूर : भारताचे माजी राष्ट्रपती के.आर.वेंकटरमण यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार पुढे नेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन केलेल्या गांधी फोरमच्या शहर अध्यक्षपदी प्रा. राहुल बोळकोटे यांची निवड केल्याचे नियुक्ती पत्र माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते प्रधान करण्यात आले. त्यावेळी राहुल बोळकोटे यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. गांधी फोरमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष (प्रभारी) श्री. पुरुषोत्तम बदलवा यांच्या सूचनेनुसार गांधी फोरम महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष उपेंद्र ठाकर यांनी राहुल बोळकोटे यांची गांधी फोरम शहर अध्यक्ष पदी निवड केली आहे. गांधी फोरमचे नूतन शहर अध्यक्ष प्रा. राहुल बोळकोटे हे गांधी फोरम या संघटनेच्या माध्यमातून महात्मा गांधींच्या विचाराचा प्रसार व प्रचार तसेच विविध उपक्रमाच्या माध्यामातून महात्मा गांधी विचाराचा वारसा नव्या पिढीतील युवकांना पर्यंत ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेऊन पुढील वाटचाल करतील, असे मत गांधी फोरम राज्य अध्यक्ष उपेंद्र ठाकर यांनी व्यक्त केले. याप्रसंगी गांधी फोरम चे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम बदलवा, गांधी फोरमचे राष्ट्रीय सचिव नंदकुमार येल्ला, राज्य सरचिटणीस रमाकांत साळुंके, कार्यकारिणी सदस्य जयप्रकाश पल्ली तसेच सिटिझनस फोरमचे सहसचिव प्रा. अनिल वाघमारे, डॉ. राजेंद्र शहा, अशोक लांबतुरे, संजय साखरे, सचिन मोरे, चांगदेव शिंदे, रवींद्र गुजराथी, व्ही. डी. गायकवाड, डॉ. पंकज शरणार्थी, महेश कुंभार, सुनिल व्हटकर, अभिजित दासरी, शक्ती कटकधोंड, सूर्यकांत शिवशरण उपस्थित होते. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Rahul Bolkote as the City President of Gandhi Forum