मंगळवेढा (जि. सोलापूर) : कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाने जमावबंदीचा आदेश दिला असताना देखील तालुक्‍यातील रेवेवाडी, गोणेवाडी, रड्डे या तीन गावात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर धाड टाकून रोख रक्कम व दुचाकीसह पाच लाख 94 हजार 300 रुपयांचा ऐवज हस्तगत करून पोलिसांनी 31 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी दत्तात्रय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यान्वित पथकाने गोणेवाडी शिवारात विठ्ठल बापू गुंगे यांच्या शेतातील विहिरीजवळ जुगाराचा अड्ड्यावर धाड टाकली असता त्यामधील 13 जण जुगार खेळत असल्याचे आढळून आले. परंतू, पोलिसांची कुणकुण लागल्यावर त्यातील काही जण पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. याची फिर्याद महादेव भोसले यांनी दिली यात शंकेश्वर मासाळ, बापू मासाळ, सत्यवान घुंगे, नंदकुमार गवळी, तानाजी कांबळे (रा. नंदेश्वर) जागीच सापडले तर रामचंद्र हजारे, शहाजी साळुंखे, वाल्मीक कसबे, अशोक चव्हाण, समाधान गरंडे, बाळू हजारे, जगन मोरे, जरंग चव्हाण हे पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. धाड टाकल्यानंतर त्यांच्याकडे रोख रक्कम, मोबाईल, वेगवेगळ्या कंपनीच्या दुचाकी असा दोन लाख 30 हजार 335 रुपयांचा ऐवज पोलिसांनी ताब्यात घेतला. रड्डे येथे टाकलेल्या धाडीत रोख रक्कम, मोबाईलसह पाच मोटरसायकल असा दोन 17 लाख 985 असा ऐवज ताब्यात घेतला. रड्डे येथे घटनेची फिर्याद अजित मिसाळ यांनी दिली असून यामध्ये अशोक कांबळे, दिलीप मेटकरी, सत्यवान आलदर (सर्व रा. रड्डे), सिध्दमला बिराजदार (रा. चिक्कलगी), भिवा मिसाळ (रा. शिरनांदगी) यांना जाग्यावर पकडले. सिध्दा मेटकरी (रा. चिक्कलगी), बलभीम कांबळे (रा. रड्डे), अंबादास थोरबोले (रा. शिरनांदगी), पोपट खडतरे (रा. भोसे) हे पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.

