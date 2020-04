रमजान ईदची नमाज घरातच अदा करावी

सोलापूर : रमजान ईदची नमाज घरामध्येच अदा करावी, असे आवाहन शहर काझी सय्यद अमजद अली काझी यांनी केले आहे. आज जगामध्ये कोरोनामुळे थैमान सुुरु आहे. लाखो लोकांना त्रास होत आहे. कोरोना जगातून हद्दपार व्हावा अशी प्रार्थना अल्लाला करूयात. कोरोनामुळे जे बाधित झाले आहेत ते लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी दुवा करू यात, असेही ते म्हणाले. सध्या महाराष्ट्र व सोलापुरात लॉकडाऊन सुरु आहे. रमजानच्या कालावधीत ध्वनीक्षेपकावरून नमाज अदा करण्याची परवानगी आम्ही प्रशासनाकडे मागितली आहे. त्यासंदर्भात काय निर्णय होतो हे कळाल्यानंतर त्याची माहिती देण्यात येईल, असेही श्री. काझी यांनी म्हटले आहे. समाजातील धनवान बांधवांनी यंदा आपली जकात देताना गरजवंतांना देण्याला प्राधान्य द्यावे. विशेषतः कोरोनामुळे अडचणीत असलेले तसेच गोरगरीब जनतेला जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही श्री. काझी यांनी म्हटले आहे. समाजातील सर्व वडिलधारी मंडळींनी आपल्या घरातील तरुण या कालावधीत बाहेर पडणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. तसेच सोशल डिस्टस्निंगचे तंतोतंत पालन करावे, असे आवाहन काझी यांनी केले आहे.

Web Title: Ramadan Eid prayers should be offered at home