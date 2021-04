रामदास आठवले म्हणाले, गृहमंत्र्यांप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनीही द्यावा राजीनामा ! 

मंगळवेढा (सोलापूर) : महाराष्ट्रातील परिस्थिती बिघडवण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत असल्याने उद्धव सरकारच्या काळातच अधिक बदनामी झाली. 100 कोटी प्रकरणात गृहमंत्र्यांप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी देखील आपला राजीनामा दिला पाहिजे, असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवेढा येथे बोलताना व्यक्त केले. पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारा निमित्ताने रामदास आठवले आज (शनिवारी) मंगळवेढा दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे, भाजप उमेदवार समाधान अवताडे, जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, शंकर वाघमारे, सुनील सर्वगोड, जितेंद्र बनसोडे, अंबादास कुलकर्णी, सचिन शिवशरण, दीपक चंदनशिवे, खंडू खंदारे, येताळा भगत, तालुकाध्यक्ष गौरीशंकर गुरुकुल, शहराध्यक्ष गोपाळ भगरे आदी उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री आठवले पुढे म्हणाले, सध्या पोलिस अधिकारी आपल्या जीवाची बाजी लावत कोरोनाशी लढताना अठरा-अठरा तास सेवा करीत आहेत. पण ज्या गोष्टी आतंकवादी करतो त्या गोष्टी काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे महाराष्ट्राची बदनामी होऊ लागली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे तोंड काळे झाले आहे. शिवराय व भीमरायाच्या राज्यामध्ये महाराष्ट्राची अधिक बदनामी झाल्याने, जर सत्ता चालवता येत नसेल तर सत्ता सोडा. सध्या एका बाजूला कोरोनाचा सामना करायचा आहे तर दुसऱ्या बाजूला आपणाला राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा देखील सामना करायचा आहे. समाजामध्ये समता प्रस्थापित होण्यासाठी व ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. बेरोजगारांना रोजगार मिळाला पाहिजे. महिलांवरील अन्याय- अत्याचार थांबले पाहिजेत या मागण्या करणारा आरपीआय पक्ष आहे, असेही रामदास आठवले या वेळी म्हणाले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Ramdas Athawale said that like the Home Minister the Chief Minister should also resign