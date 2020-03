budget2020 : `या` महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या खासगीकरणाची शिफारस 

सोलापूर : वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेल्या महापालिका परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी, या प्रमुख शिफारशींचा समावेश असलेले 103 कोटी 34 लाख नऊ हजार 331 रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक प्रभारी परिवहन व्यवस्थापक श्रीशैल लिगाडे यांनी सोमवारी परिवहन समितीचे सभापती गणेश जाधव यांच्याकडे सादर केले. कार्यशाळा उभारण्याची शिफारस

अंदाजपत्रकाच्या उत्पन्न विभागात बसभाड्यापासून 11 कोटी 95 लाख 50 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. याशिवाय जाहिरातीपासून 24 लाख रुपये, तर इतर बाबींपासून चार कोटी 63 लाख 64 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. खर्च विभागामध्ये 74 कोटी 70 लाख चार हजार 331 रुपये अपेक्षित असून, देखभाल व दुरुस्तीसाठी पाच कोटी 63 लाख 60 हजार रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. भांडवली निधीतून सात कोटी रुपये अपेक्षित असून, त्या खर्चातून बसगाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यशाळा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 60 बसगाड्या मार्गावर आणण्याचे नियोजन

आगामी वर्षात 60 बसगाड्या मार्गावर आणण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. परिवहन उपक्रमाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी 63 कोटी 50 लाख रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावी, उपक्रम एसटी महामंडळाकडे वर्ग करावा, या दोन्ही बाबी शक्‍य नसतील तर परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

Web Title: Recommendation for privatization of transport activities of solapur corporation