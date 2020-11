कुरनूर धरणावर प्रथमच झाले लालटोपी सातभाई पक्ष्याचे दर्शन !

चपळगाव (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यातील कुरनूर धरण परिसरात पहिल्यांदाच पक्षीप्रेमींना लालटोपी सातभाई या पक्ष्याचे दर्शन झाले. प्रथमच या पक्ष्याची नोंद कुरनूर धरण परिसरात करण्यात आली आहे. जवळपास आठ पक्ष्यांचा थवा पक्षीप्रेमींना पाहायला मिळाला. सोलापूर वन विभाग, नान्नज वन्यजीव अभयारण्य आणि वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन फाउंडेशन, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पक्षी सप्ताहानिमित्त कुरनूर धरण येथे आयोजित केलेल्या पक्षी निरीक्षण उपक्रमात पक्षीप्रेमींनी पक्षी निरीक्षणाचा व निसर्ग सौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटला. या वेळी पक्षीप्रेमींना सातभाई हा दुर्मिळ पक्षी आढळला. पक्षीप्रेमींचा जथ्था सकाळी कुरनूर धरणावर पोचल्यानंतर सुरवातीला बावकरवाडीचे पोलिस पाटील विजय बावकर व शिवाजी जाधव महाराज यांच्या हस्ते या पक्षी निरीक्षणाच्या उपक्रमाचे औपचारिकरीत्या उद्‌घाटन करण्यात आले. या वेळी वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन फाउंडेशनच्या वतीने पक्ष्यांचे फोटो भेट देण्यात आले. प्रत्येकी दहा पक्षीप्रेमींचा एक-एक गट तयार करून विविध दिशांमध्ये त्यांना पक्षी निरीक्षणासाठी पाठवण्यात आले. या प्रत्येक गटामध्ये दोन ते तीन पक्षी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता. पक्षी प्रेमींच्या अनेक प्रश्नांना या वेळी पक्षी तज्ज्ञांनी समाधानकारक उत्तरे दिली आणि यासोबतच त्यांनी या भागांमध्ये आढळणाऱ्या विविध पक्ष्यांच्या जाती, त्यांची आश्रयस्थळे, त्यांचा नैसर्गिक अधिवास आदींद्वारे पक्ष्यांची ओळख करून दिली. या पक्षी निरीक्षणावेळी एकूण 58 पक्ष्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या. यामध्ये कुरनूर धरण परिसरात पहिल्यांदाच रत्नाकर हिरेमठ, ऋतुराज कुंभार, विनय गोटे, अजय हिरेमठ यांना लालटोपी सातभाई या पक्ष्याचे दर्शन झाले. पहिल्यांदाच या लालटोपी सातभाई पक्ष्याची नोंद कुरनूर धरण परिसरात करण्यात आली. जवळपास आठ पक्ष्यांचा थवा पक्षीप्रेमींना पाहायला मिळाला. सोलापूरच्या पक्षीप्रेमींसाठी जणू ही एक मेजवानीच होती. रंगीत मैना, कवडी मैना, चातक, गुलाबी मैना, हळद्या, वटवट्या, बुलबुल, चित्रबलाक, करड्या डोक्‍याची मैना, तांबट, पिंगळा, तुतारी, राखी धनेश, काळ्या डोक्‍याची मनोली, लाल मुनिया, मोठा पाणकावळा अशा अनेक विविध पक्ष्यांचे दर्शन पक्षीप्रेमींना झाले. या वेळी वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन फाउंडेशनचे समन्वयक शिवानंद हिरेमठ, अजित चौहान, सुरेश क्षीरसागर, ओंकार बुरळे, सचिन पाटील, नीलकंठ पाटील, आदित्य क्षीरसागर, बापू मोरे, सारंग म्हमाणे, पंकज चिंदरकर, मुकुंद शेटे, शोभा शेटे, मोनिका माने, शिवानी गोटे, ऋतुराज कुंभार, महादेव डोंगरे तसेच राहत ऍनिमलचे डॉ. राकेश चितोड व पक्षीप्रेमी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

