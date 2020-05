BREKING....पालकांना दिलासा.... शैक्षणिक शुल्कात कोणतीही वाढ नाही

सोलापूर : राज्यातील कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांत शैक्षणिक शुल्कात कोणत्याही प्रकारची वाढ करू नये असा आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने आज शुक्रवारी जारी केला. हे आदेश महाराष्ट्र राज्यातील सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमातील पूर्व प्राथमिक ते 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असणार आहेत. या आदेशाची प्रत राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी व महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. या निर्णयामुळे लॅाकडाऊनमुळे हातघाईला आलेल्या पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा अंमल सुरु आहे. त्यानुसार विभागाने हे आदेश काढले आहेत. असे आहेत शासनाचे आदेश

- पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने 2019-20 आणि 202-21 या वर्षातील शिल्लक व देय वार्षिक शुल्क एकदाच न घेता मासिक किंवा त्रैमासिक पद्धतीने घ्यावी - शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वाढवू नये - लॅाकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना अॅानलाईन शुल्क भरण्याची सवलत द्यावी. - शुल्क कमी करण्यासंदर्भात पालकांच्या समितीच्या कार्यकारी समिती बैठकीत निर्णय घ्यावा. - -

Web Title: Regarding non-increase of fees for the academic year 2020-21 in Educational Institutions in Maharashtra.