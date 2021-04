भर उन्हात उभे राहून लसीकरणाची नोंदणी 

सोलापूर ः लसीकरणाच्या कामाला शहरात वेग आला असताना सर्व्हर बंद पडणे, ऑनलाईन नोंदीनुसार प्रत्यक्षात केंद्रावर रांगा व ज्येष्ठांना उन्हात उभे राहण्याची वेळ असे प्रकार अनुभवाला येत आहेत.

येथील दाराशा हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिक लसीकरण करण्यासाठी येत आहेत. यामध्ये पुर्वी ऑनलाईन नोंदणी करून नागरिक येतात. त्यांना या नोंदणीवर दिलेल्या वेळेचा काहीच उपयोग होत नाही. त्यांना एकाच रांगेत उभे केले जात आहे. हॉस्पिटल मध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने एकाच दालनात लस देण्याची सोय केली आहे. प्रत्यक्षात ऑनलाईन व ऑफलाईन नोंदणीची दालने वेगळी नसल्याने गर्दी होते. तसेच वयोवृध्द नागरिकांना पुरेशी सावली नसल्याने उन्हात उभे राहावे लागत आहे. समोरील भागात मंडप टाकून बसण्याची सोय केली असली तरी रांगा मात्र पलिकडच्या बाजूने उन्हात लागलेल्या होत्या.

शहरातील काही केंद्रावर ऑनलाईन डेटाची माहिती अपडेट होत नव्हती. तसेच ऑनलाईन मध्ये लसीकरणाची दिलेल्या तारखेला संबंधीत केंद्रावर लसीकरण बंद असल्याचे प्रकार घडले आहेत. ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना लसीकरणाची सोय स्वतंत्रपणे केली तर वेळेत लसीकरण होऊ शकते. तसेच वृध्दांना फार वेळ उन्हामध्ये ताटकळत बसण्याची वेळ येणार नाही.

Web Title: Registration for vaccination while standing in full sun