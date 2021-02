उजनी @ 81.55 टक्के ! सोलापूरसाठी पाणी सोडल्याने पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या उजनी धरणाचा साठा होतोय कमी 

केत्तूर (सोलापूर) : सोलापूर, पुणे तसेच नगर जिल्ह्यासाठी वरदान असणारे, या वर्षी पूर्ण क्षमतेने म्हणजे सुमारे 111 टक्के व 123 टीएमसी पाणीसाठा झालेले उजनी धरण. पावसाळ्यात धरणामध्ये अतिरिक्त पाणीसाठा झाल्याने हे पाणी खाली सोडून देण्यात आले होते. परंतु, सध्या सोलापूरला नदी, कॅनॉल बोगद्याद्वारे पाणी सोडल्याने उजनी जलाशयाचे हे पाणी मोठ्या वेगाने व झपाट्याने कमी होताना दिसत आहे. सध्या धरण 81.55 टक्‍क्‍यावर येऊन ठेपली आहे. पाणीसाठा एवढ्या झपाट्याने कमी होऊ लागल्याने उजनी फुगवटा तसेच लाभक्षेत्र परिसरातील शेतकऱ्यांची चिंता मात्र वाढली आहे. आता कुठे उन्हाळ्याची चाहूल लागली असतानाच उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच पाणीसाठा एवढ्या झपाट्याने खाली जात असल्याने शेतकऱ्यांना सखल भागात पाइपलाइनचे पाइप व केबल वाढवावे लागत आहे. शासनाने उजनीवरून सोलापूरसाठी पाणी सोडताना शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार करून पाणी सोडले होते. परंतु, या पाण्याचा वापर काटकसरीने होणे गरजेचे आहे; अन्यथा उजनी धरण रिकामे होण्यास वेळ लागणार नाही. उजनी जलाशयाचा पाणीसाठा कमी झाल्याने माशांना लपण्यासाठीच्या जागा मोकळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे इथून पुढे मोठ्या प्रमाणावर मासे सापडतील अशी आशा आहे.

- दत्तात्रय डिरे,

मच्छिमार, केत्तूर उजनी जलाशयाचा पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने उन्हाळ्यात पिके जगविण्यासाठी नेहमीप्रमाणेच कसरत करावी लागणार आहे.

- शहाजी पाटील,

शेतकरी, केत्तूर उजनीची आजची स्थिती...

एकूण पाणीसाठा : 3326.01 दलघमी

उपयुक्त पाणीसाठा : 1517.20 दलघमी

पाणी पातळी : 495.965 मीटर

टक्केवारी : 81.55,

टीएमसी : 43.69

मागील वर्षी 86.90 टक्के संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

