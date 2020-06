तलावातील गाळ काढण्यासाठी नान्नजमध्ये सरसावला तनिष्का गट

वडाळा (जि. सोलापूर) ः नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथे ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याचा साठा मुबलक होण्यासाठी "सकाळ'च्या "तनिष्का' गट प्रमुख दीपिका गवळी, सचिव ज्योती दडे यांनी केलेल्या मागणी नुसार दोन लाखांचा निधी खर्च करणार आहे. "सकाळ तनिष्का' गटाच्या माध्यमातून सकाळ रिफिल फंडातून नान्नज - वडाळा दरम्यान नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या विहीरीलगत असणाऱ्या पाझर तलावातील गाळ काढण्यात येणार आहे. या कामाचा शुभारंभ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक दिनाचं औचित्य साधत आज (रविवारी) उत्तर सोलापूर तालुका पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी समाधान नागणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिसटन्स नियमांचे पालन करीत मोजक्‍या मान्यवरांच्या उपस्थितीत उदघाटन पार पाडले. यावेळी मेघा गायकवाड, सुमन गवळी ग्रामसेवक इंगळे, वैजिनाथ गवळी, पोलीस पाटील अंकुर तोडकर, रोजगार सेवक संभाजी दडे, जगन्नाथ भोरे, शैलेश गवळी, प्रसाद गिरी, नितीन गुरव, रोहित गवळी, शिरीष दडे उपस्थित होते. यावेळी "सकाळ' "तनिष्का' व्यासपीठाचे जिल्हा समन्वयक श्‍याम जोशी यांनी "सकाळ'कडून राबविण्यात येणाऱ्या समाज उपयोग उपक्रमांची माहीती दिली. भाविष्यात हे विविध उपक्रम नान्नजसाठी तनिष्का गटाच्या माध्यमातून राबविणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. आभार प्रसाद गिरी यांनी मानले. कौतुकास्पद उपक्रम

या कामामुळे भविष्यात येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या विहीरीस लाभ होणार आहे. यामुळे नान्नज गावकऱ्यांचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे. "सकाळ'च्या तनिष्का महिला गटाच्या वतीने तलावातील गाळ काढण्याचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. या मोहीमेत शेतकऱ्यांनी स्वतः आपल्या वाहनातून सुपीक गाळ शेतीसाठी वापरून लाभ घ्यावा.

- समाधान नागणे, गटविकास अधिकारी, उत्तर सोलापूर तालुका पंचायत समिती महिला स्वावलंबनावर भर

"सकाळ'च्या तनिष्का गटाच्या माध्यमातून गावात विविध समाजपयोगी उपक्रम राबविणार आहे. तसेच महिलांना तनिष्का व्यासपीठाच्या माध्यमातून एकत्रित करुन स्वंरोजगार प्रशिक्षण देऊन महिलांना स्वावलंबी करण्यावर भर देणार आहे.

- दीपिका गवळी, तनिष्का गट प्रमुख नान्नज

Web Title: To remove silt from the pond Saraswala Tanishqa group in Nannaj