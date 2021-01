सांगोला (सोलापूर) : सांगोला तालुक्‍यातील सरपंच आरक्षण सोडतीची उत्सुकता संपली असून, तालुक्‍यातील 76 ग्रामपंचायतींपैकी अनुसूचित जमातीसाठी एक, अनुसूचित जातीसाठी (महिला व पुरुष) 15, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (महिला व पुरुष) 21 तसेच राहिलेल्या सर्वसाधारण महिला व पुरुषांसाठी 39 ग्रामपंचायतींची सोडत झाली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार अभिजित सावर्डे-पाटील यांनी दिली. येथील अहिल्यादेवी होळकर सभागृहात सकाळी 11 वाजता तालुक्‍यातील सर्व 76 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या आरक्षण सोडतीस सुरवात झाली. या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित सावर्डे-पाटील यांच्यासह गटविकास अधिकारी संतोष राऊत, नायब तहसीलदार किशोर बडवे उपस्थित होते. या वेळी नुकत्याच झालेल्या 61 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमधील तसेच राहिलेल्या 15 ग्रामपंचायतींची सरपंच आरक्षण सोडत आजच झाली. आरक्षण सोडतीच्या नियमानुसार चिठ्ठ्यांद्वारे ही आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात आली. तालुक्‍यातील मोठ्या ग्रामपंचायतीमधील जवळा, घेरडी, चिंचोली, शिरभावी, हातीद, एखतपूर, चोपडी, अजनाळे, बामणी ही गावे सर्वसाधारण महिला व पुरुषांसाठी राहिली आहेत. या वेळी बिनविरोध झालेले मेथवडे हे गाव अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले असून संगेवाडी, वाणीचिंचाळे, हलदहिवडी, मांजरी, वाढेगाव यांसारख्या ग्रामपंचायतींची सरपंचपदे अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. तसेच धायटी, बलवडी, खवासपूर चिणके या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. मात्र आरक्षण पडल्यानंतर त्याच संवर्गातील दोन सदस्य एकाच गटात असल्यास सरपंचपद कोणाला द्यायचे, हा वाद निर्माण होणार असून, पॅनेल प्रमुख व नेत्यांना याची डोकेदुखी मात्र वाढणार आहे. ठळक... अनुसूचित जमाती : मेथवडे

अनुसूचित जाती : यलमार मंगेवाडी, गायगव्हाण, राजुरी, लक्ष्मीनगर, सोनलवाडी, जुनी लोटेवाडी / नवी लोटेवाडी / सातारकरवस्ती व कडलास

अनुसूचित जाती महिला : संगेवाडी, वाणीचिंचाळे, हलदहिवडी, चिकमहूद / जाधववाडी / बंडगरवाडी, गौडवाडी, नाझरे / सरगरवाडी, मांजरी / देवकतेवाडी, वाढेगाव.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग : धायटी, बलवडी, पारे, डिकसळ, खवासपूर, वाकी - शिवणे / नरळेवाडी, चिणके, हंगीरगे / गावडेवाडी, आलेगाव, बुरंगेवाडी.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला : खिलारवाडी, पाचेगाव बुद्रूक, जुनोनी/ काळूबाळूवाडी, वझरे, कोळा / कोंबडवाडी / कोंबडवाडी, सोनंद, नराळे / हबिसेवाडी, अनकढाळ, मानेगाव, राजापूर, पाचेगाव खुर्द / मिसाळवाडी / नलवडेवाडी.

सर्वसाधारण महिला : डोंगरगाव, हणमंतगाव, गळवेवाडी, उदनवाडी / कारंडेवाडी / झापाचीवाडी, भोपसेवाडी, तरंगेवाडी, वाकी घेरडी, महुद बुद्रूक / ढाळेवाडी, मेडशिंगी/ बुरलेवाडी, घेरडी, बुद्धेहाळ / करांडेवाडी, अचकदाणी, एखतपूर, अकोला, तिप्पेहळ्ळी, चोपडी/ बंडगरवाडी, अजनाळे, बामणी आणि हटकर मंगेवाडी.

चिंचोली, शिरभावी / मेटकरवाडी, किडबिसरी, सावे, हातीद, कटफळ, कमलापूर/ गोडसेवाडी, वाटंबरे, जवळा, शिवणे, जुजारपूर/ गुणाप्पावाडी, सोमेवाडी, इटकी, बागलवाडी, निजामपूर, लोणवीरे, आगलावेवाडी, महिम/ कारंडेवाडी, वासूद/ केदारवाडी, देवळे.

