मोहोळ नगरपरिषदेची प्रशासकीय इमारत आठवडा बाजारात बांधण्यासंदर्भाचा ठराव अखेर रद्द 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ येथील नगरपरिषद प्रशासकीय इमारत आठवडा बाजारात बांधण्यासंदर्भात झालेला ठराव अखेर रद्द करण्यात आल्याची माहिती भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सतीश काळे यांनी दिली. यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, की सध्याची नगरपरिषद प्रशासकीय इमारत शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. या इमारतीपासून जवळच तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामीण रुग्णालय, दुय्यम निबंधक, पोलीस ठाणे ही आस्थापने जवळ आहेत, त्यामुळे नागरिकांची सोय होत आहे. दरम्यान, या इमारतीमध्ये कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी तसेच कामकाजासाठी अपुरी जागा आहे. कामकाजासाठी अडचणी येतात, यासह अन्य कारणांसाठी नगरपरिषद प्रशासकीय इमारत शहरातील सध्या भरत असलेल्या आठवडा बाजारात बांधावी, यासाठी सत्ताधारी गटाने घाट घातला होता. त्यासंदर्भात मतदानही घेण्यात आले होते. आठ विरुद्ध पाच अशा मतदानाने ठराव मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, भाजपचे सतीश काळे यांनी या गोष्टीला विरोध केला, तसेच या गोष्टीला काही नागरिकांचाही विरोध होता. काळे यांनी याबाबत नगर परिषदेसमोर सहकाऱ्यांसह ठिय्या आंदोलनही केले होते तसेच स्वाक्षरी मोहीमही राबवली आहे. सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून त्यांनी योग्य त्या सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली होती. त्यांनी काही कागदपत्रांची मागणीही नगरपरिषद प्रशासनाकडे केली होती. या संदर्भात सेनेचे स्वीकृत नगरसेवक सत्यवान देशमुख यांनीही इमारत बांधकाम विरोधात निवेदन दिले होते. दरम्यान, या संदर्भात मोहोळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी एन. के. पाटील यांच्याशी संवाद साधला असता, आठवडा बाजारात नगर परिषदेची प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी ठराव मंजूर झाला होता, जागाही निश्‍चित करण्यात आली होती; मात्र काही कायदेशीर अडचणीमुळे हा ठराव रद्द करण्यात आला आहे. येत्या सर्वसाधारण सभेत आठवडा बाजारातील जागेबाबत व नगरपरिषद प्रशासकीय इमारत बांधकामाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

