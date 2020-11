मतभेद विसरून पक्ष संघटन मजबूत करा ! बार्शीत "राष्ट्रवादी'च्या बैठकीत बळिराम साठे यांचे आवाहन

बार्शी (सोलापूर) : मतभेद विसरून पक्ष संघटन मजबूत करावी. निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या पाठीमागे पक्ष खंबीरपणे उभा राहील. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विचार घरोघरी पोचवण्यासाठी एकजुटीने काम करा, असे आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बळिराम साठे यांनी केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची बैठक येथील सावळे सभागृहात झाली. या वेळी शहर व तालुका कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते. या वेळी निरंजन भूमकर, जिल्हा सरचिटणीस विक्रम सावळे यांनीही कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. शहराध्यक्ष अमोल आंधळकर यांनी पक्षाचा कार्य अहवाल सादर केला. या वेळी महिला उपाध्यक्षा सुवर्णा शिवपुरे, जिल्हा उपाध्यक्ष मौलाना कादरी, तालुकाध्यक्ष राजकुमार पोळ, महिला तालुकाध्यक्षा सुप्रिया गुंड, तालुका उपाध्यक्ष अच्युत पवार, भारत देशमुख यांनी मनोगते व्यक्त केली. कार्यक्रमासाठी युवक उपाध्यक्ष मंगेश चव्हाण, तालुका कार्याध्यक्ष जयंत देशमुख, शहर उपाध्यक्ष सुनील कात्रे, पदवीधर अध्यक्ष विक्रांत पाटील, आतिश गायकवाड, अल्पसंख्याक अध्यक्ष असिफ शेख, शहानवाज शेख, पांडुरंग जगदाळे यांच्यासह मेडिकल सेल प्रदेश संघटक डॉ. आबीद पटेल, लिगल सेल अध्यक्ष हर्षवर्धन बोधले, शेंद्रीचे उपसरपंच महेश चव्हाण, ग्रंथालय सेल अध्यक्ष सुरेश यादव, युवक सरचिटणीस राजशेखर गुंड, विद्यार्थी अध्यक्ष रत्नदीप कुलकर्णी, सागर गायकवाड व सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

