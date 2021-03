एखादी सापडलेली मौल्यवान वस्तू परत देण्यासाठी लागतो प्रामाणिकपणा ! अन्‌ तो दाखवला बार्शीतील रिक्षाचालकाने

बार्शी (सोलापूर) : रिक्षामध्ये असो वा बसमध्य नजरचुकीने कोणाची वस्तू, पिशवी, बॅग, पर्स विसरली गेली तर कोणी इमानदारीने परत देणे शक्‍य नाही. ती वस्तू गेलीच म्हणून समजावे किंवा पोलिसांनी तपास करून आपल्याला सुपूर्द केले तर नशीब समजावे. त्यातल्या त्यात मौल्यवान वस्तू परत मिळाल्या तर भाग्यच मानावे. वस्तू परत देण्यासाठी लागतो प्रामाणिकपणा ! अन्‌ हाच प्रामाणिकपणा बार्शीतील रिक्षा चालकाने दाखवला आहे. एका महिलेची सोन्याचे एक तोळा दागिने असलेली पर्स रिक्षामध्ये विसरली गेली. तर रिक्षाचालकाने ती पर्स परत केली. बार्शी शहर पोलिसांनी रिक्षाचालकाच्या प्रामाणिकपणाचा सन्मान करून प्रशस्तिपत्र दिले. शहरातील जावळी प्लॉट येथे राहणाऱ्या विजया आशिष मोरे यांनी जावळी प्लॉट ते विठ्ठल नगर येथील घरापर्यंत गुरुवारी दुपारी अडीचच्या दरम्यान रिक्षाने प्रवास केला. त्यांची सोन्याचे दागिने असलेली पर्स घाई गडबडीने रिक्षातच राहिली अन्‌ त्यांनी पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. रिक्षामध्येच पर्स विसरल्याने रिक्षा संघटनेमध्ये "सोशल मीडियावर महिलेची पर्स रिक्षात विसरली असून त्यात मौल्यवान वस्तू, दागिने आहेत' असा मजकूर व्हायरल करण्यात आला. पण रिक्षाचालक राजाभाऊ मुंढे यांच्याकडे साधा मोबाईल होता. दरम्यान, रिक्षा भाडे घेऊन एका ग्राहकास हुरडा पार्टीला बाहेरगावी सोडण्यासाठी मुंढे गेले होते. पर्स त्यांच्या ताब्यात सुरक्षित होती. तेथून आल्यानंतर परत त्या महिलेच्या घरी गेले व तुमची पर्स रिक्षात विसरली होती, ती परत देण्यासाठी आलो आहे, असे सांगितले. त्या वेळी त्यांना विजया मोरे यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असल्याचे सांगितले. रिक्षाचालक मुंढे व मोरे सायंकाळी उशिरा पोलिस ठाण्यात आले. पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांच्यासमोर मोरे यांना पर्स परत देण्यात आली. बार्शी पोलिसांनी प्रामाणिक रिक्षाचालक राजाभाऊ मुंढे यांना अभिनंदनपत्र देऊन कौतुक केले. याप्रसंगी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मुळे, अनंत देशमाने, अजय घोडके, संतोष घाडगे, ईश्वर साखरे आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The rickshaw driver honestly returned the purse with the lost gold jewelry