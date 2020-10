दखल नाही घेतली तर आत्मदहन करू; रिटेवाडीच्या ग्रामस्थांचे चौथ्या दिवशीही उपोषण

करमाळा (सोलापूर) : येथील रिटेवाडी या उजनी पुनर्वसित गावाच्या रस्त्यासाठी निधी मंजूर असूनही रस्त्याचे काम अर्धवट अवस्थेत बंद केल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत आहे. रिटेवाडी ग्रामस्थांनी एक ऑक्टोबरपासून करमाळा तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. जो पर्यंत काम सुरू होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही? जर आमची दखल घेतली नाही, तर आम्ही आत्मदहन करू असा निर्णय रिटेवाडी ग्रामस्थांनी घेतला असल्याचे सरपंच दादासाहेब कोकरे यांनी सांगितले. शुक्रवारी पुनर्वसिन विभागाचे कार्यकारी अभियंता रमेश वाडकर यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेऊन शनिवारी काम करण्याचे आश्वासन दिले. माञ शनिवारी काम सुरू झालेच नाही. या उपोषणाचा रविवारी चौथा दिवस असूनही रस्त्याचे काम सुरू करण्याचे कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रिटेवाडी हे उजनी पुनर्वसित गाव आहे. या गावाचे पुनर्वसन झाल्यापासून रस्ताच नसल्याने गावक-यांचे मोठे हाल होत होते. 40 वर्षानंतर या गावाला रस्ता मंजूर झाला. माञ 2019 ची विधानसभा होताच सुरू रस्त्याचे काम बंद झाले. हे काम सुरू करावे, अशी आमची मागणी असल्याचे आगंद गोडगे यांनी सांगितले आहे. रिटेवाडीचे सरपंच दादासाहेब कोकरे म्हणले, गेली एक वर्षापासून आम्ही बंद पडलेल्या रस्त्याचे काम व्हावे, म्हणून प्रयत्न करत आहोत. किती तरी फे-या पुनर्वसिन कार्यालयात घातल्या. माञ या कामाचे सहाय्यक अभियंता रमेश राठोड हे कसलेच सहकार्य करत नाहीत. आम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे देतात. कार्यालयात भेटत नाहीत. फोन केला तर नेहमीच मी कामासाठी मुंबईमध्ये आहे, असे सांगतात. निधी मंजूर असून काम बंद का ? याचे उत्तर आम्हाला कोणीच देत नाही. आमच्या रस्त्याचे काम सुरू होईल तोपर्यंत आम्ही येथून उठणार नाही. उजनी पुनर्वसनचे कार्यकारी अभियंता रमेश वाडकर म्हणाले, उपोषणाला बसलेल्या लोकांशी चर्चा केली आहे. रिटेवाडी रस्त्याचे काम तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे काम सुरू करून लवकरच पुर्ण करण्यावर आमचा भर राहील. संपादन - सुस्मिता वडतिले

