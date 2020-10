जोरदार पाण्याच्या प्रवाहामुळे गेला मालेगावजवळ रस्ता वाहून ! वैराग, उस्मानाबाद, तुळजापूर वाहतूक बंद 

वैराग (सोलापूर) : रविवारी चित्रा नक्षत्राच्या झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वैराग - उस्मानाबाद राज्य मार्गावरील मालेगाव (ता. बार्शी) येथील पाटील वस्तीजवळ रस्त्याच्या दुतर्फा जोरदार पाण्याच्या प्रवाहामुळे रस्ता वाहून गेला. यामुळे वैराग, उस्मानाबाद व तुळजापूर वाहतूक बंद झाली आहे. यापूर्वी वारंवार सार्वजनिक बांधकाम विभागास सांगूनही दक्षता न घेतल्याने व रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठी चारी काढून न दिल्याने हा रस्ता उद्‌ध्वस्त झाल्याचे प्रवासी व ग्रामस्थांचे मत आहे. रविवारी झालेल्या पावसामुळे मालेगाव ओढ्याजवळ रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने पाण्याचा प्रवाह इतका मोठा होता, की ओढ्याच्या पुलाखालून पाणी वाहून जाण्यासाठी टाकलेले पाईप उघडे पडून ओढ्याजवळ मोठे भगदाड पडले आहे. दगडगोटे, मुरूम व माती पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेल्याने रस्त्यावर भळी पडल्या आहेत. झालेल्या पावसात या मार्गावरून वाहतूक कमी असल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. अन्यथा नकळत ओढ्यातील पाण्याबरोबर वाहने वाहून जाऊन कोकणातील "सावित्री'सारखा मोठा धोका झाला असता. वैरागहून मराठवाड्याला जोडणारा तुळजापूर - उस्मानाबाद मार्ग बंद झाल्याने अनेक प्रवाशांचे हाल झाल्याचे दिसून आले. अनेक वर्षांपासून खराब असलेल्या रस्त्यांमुळे नागरिक हैराणे होते. मध्यंतरी अनेक आदोलनांनंतर रस्त्याची डागडुगी करण्यात आली होती. यानंतर वैरागपासून 12 किलोमीटर रस्ता मंजूर केला आहे. या कामासाठी तीन कोटी 97 लाख 61 हजार रुपयांचा निधी मंजूर असून हे काम मे. भाग्यश्री कन्स्ट्रक्‍शन, बार्शीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. पण सरकारी धोरण, कोरोना महामारी यामुळे रस्त्यांचे काम रखडल्याने गेली अनेक वर्षे प्रवासी व सर्वसामान्य जनतेला खराब रस्त्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, उस्मानाबाद आगाराने बससेवा बंद करण्याचा देखील इशारा दिला होता. हा मार्ग तत्काळ रस्ता दुरुस्त करण्याची जनतेतून मागणी होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

