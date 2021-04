पंचकट्टा ते विजापूर वेस हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद

सोलापूर : पंचकट्टा ते विजापूर वेस या मार्गावर सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांच्या आदेशानुसार कब्जा वॉरंटची बजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मार्ग उद्या (शनिवारी) वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष काणे यांनी दिली. फौजदार चावडी पोलिसांचा असेल बंदोबस्त

ग्रामदैवत श्री सिध्दरामेश्‍वर पंच कमिटीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. ही जागा ताब्यात घेण्याच्या अनुषंगाने सहदिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार कब्जा वॉरंटची बजावणी करताना पंचकट्टा ते विजापूर वेस या मार्गावर फौजदार चावडी पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार आहे. दरम्यान, हा मार्ग किती दिवस बंद राहणार याबाबत शहर वाहतूक पोलिसांकडून काहीच सांगण्यात आले नाही. कब्जा वॉरंटची बजावणी शनिवारी सकाळी सात वाजल्यापासून करताना त्या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या वाहतुकीसाठी अडथळा होऊ शकतो. कब्जा वॉरंटची बजावणी पूर्ण होईपर्यंत शासकीय वाहने, पोलिस व अतिमहत्वाच्या वाहनांशिवाय अन्य वाहनांसाठी हा मार्ग बंद राहणार आहे. वाहनचालकांसाठी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही काणे यांनी यावेळी सांगितले. पंचकट्टा ते विजापूर वेस या मार्गावरू येणाऱ्या वाहनांसाठी पंचकट्टाकडून विजापूर वेसकडे जाणारी वाहने पंचकट्टा ते बेगमपेठ पोलिस चौकी ते विजापूर वेसमार्गे पुढे जाणार आहेत. तर विजापूर वेस ते पंचकट्टा या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांसाठी विजापूर वेस ते बेगमपेठ पोलिस चौकीमार्गे पंचकट्टा अशी जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

