बार्शी शहरात मोठा दरोडा ! महिलेला मारहाण करत सोन्या-चांदीसह साडेअकरा लाखांचा ऐवज लुटला 

बार्शी (सोलापूर) : शहरातील सुभाषनगर भागातील ताडसौंदणे रस्त्यावरील गौतम मंगल कार्यालयाजवळ राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाच्या घरावर शुक्रवारी पहाटे सहा जणांनी दरोडा टाकून सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह रोख 40 हजार रुपये असा 11 लाख 50 हजार रुपयांचा ऐवज महिलेला सुरीचा धाक दाखवून, मारहाण करून लुटून नेला. या प्रकरणी बार्शी शहर पोलिसांत दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कालिंदा ईश्वर मुंढे (वय 51, रा. ताडसौंदणे रोड, सुभाषनगर) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. ही घटना शुक्रवारी पहाटे दोनच्या दरम्यान घडली. सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून श्वानपथक, ठसे तज्ज्ञांनी घटनास्थळी पाहणी केली. याबाबत मुंढे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की तांबेवाडी (ता. भूम) येथील शेतीला पाणी देण्यासाठी गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजता जेवण करून सून व मुलगा गेले होते. दोन लहान नातवंडे घेऊन झोपेत असताना पहाटे चोरटे घरामध्ये घुसले. लाईट लावलेला होता. मला धक्का लागल्याने झोपेतून उठले असता चारजण जवळ उभे असल्याचे दिसले. खोलीच्या दरवाजाजवळ एक तर खिडकीबाहेर एक जण उभा होता. त्याच्या हातात मोठा बांबू, दांडके होते. एकाने हातातील सुरा दाखवून झोपलेल्या अवस्थेत धरून "ए आज्जे सांग माल कुठंय', असे विचारले. घाबरून ओरडत असताना दुसऱ्या चोराने माझे तोंड गोधडीने दाबून माझा आवाज बंद केला. लोखंडी कपाट उचकटून लॉकरमध्ये ठेवलेली सॅक काढून सोन्याचे दागिने ठेवलेला डबा घेऊन ते पळून गेले. खोलीला बाहेरून कडी लावल्याने पाठलाग करता आला नाही. खोलीच्या खिडकीतून आरडाओरड केल्यानंतर शेजारी राहणारे शुभम दुरगुडे, मीरा दुरगुडे, नवरतन जोशी, महावीर जोशी यांना उठवले. फोन करून मुलांना, पोलिसांना सांगितले. चोरट्यांनी चार खोल्यांतील कपाटे तोडून कपडे अस्ताव्यस्त केले होते. जिन्याच्या ग्रीलचे कुलूप तोडून प्रवेश केला तर मी झोपलेल्या खोलीची आतील कडी खिडकीतून बांबूच्या मदतीने उघडली असल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. घटनेची माहिती समजताच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे, उपअधीक्षक अभिजित धाराशिवकर, पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांनी भेट देऊन पाहणी केली. श्वान घरापासून एक किलोमीटर वीटभट्टी रस्त्यापर्यंत जाऊन घुटमळले. चोरीला गेलेला ऐवज

35 ग्रॅमचे कडे, 35 ग्रॅमच्या दोन सोनसाखळी, 10 ग्रॅमच्या दोन अंगठ्या, 5 ग्रॅमच्या नऊ अंगठ्या, 20 ग्रॅमचे मिनी गंठण, 15 ग्रॅमचे झुबे, साखळी वेल, 3 ग्रॅमच्या दोन अंगठ्या, 3 ग्रॅमचे कानातील टॉप, 2 ग्रॅमचा बदाम, 1 ग्रॅम लहान अंगठी, 2 ग्रॅमच्या मणी, 6 ग्रॅमचे झुबे, 9 ग्रॅम काळ्या मण्यांचे गंठण, 7 ग्रॅम बोरमाळ, 5 ग्रॅम चार जोड चांदीचे पैंजण व रोख 40 हजार रुपये चोरीला गेल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

