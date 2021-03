तडवळजवळ धाडसी दरोडा ! 54 लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लुटले; एक दरोडेखोर ताब्यात

अक्कलकोट (सोलापूर) : दुकानातील सोने व चांदीच्या दागिन्यांची बॅग मोटारसायकलवरून घरी घेऊन जात असताना मंगळवारी (ता. 23) सायंकाळी सहा वाजता दोन मोटारसायकलवरून आलेल्या पाच दरोडेखोरांनी फिर्यादी व फिर्यादीचा भाऊ यांचा रस्ता अडवला. दोघा भावांच्या डोक्‍यात रॉडने मारून गंभीर जखमी केले व 54 लाख 34 हजार रुपये किमतीचे सोने व चांदीच्या दागिन्यांची बॅग लुटून नेली. ही घटना तडवळ ते मुंडेवाडी रोडवरील गावालगत असलेल्या रेल्वे गेटजवळ घडली. या घटनेत फिर्यादी व त्याचा भाऊ जखमी झाला असून, याबाबत दक्षिण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेची फिर्याद मल्लिकार्जुन गुंडप्पा पोतदार (वय 37, रा. कोर्सेगाव, ता. अक्कलकोट) यांनी दिली आहे. या दरोड्यामध्ये फिर्यादी स्वतः व त्याचा चुलत भाऊ सचिन सुरेश पोतदार (रा. कोर्सेगाव) हे दोघे जखमी झाले आहेत. या दरोडाप्रसंगी फिर्यादी व इतर लोकांनी एका दरोडेखोराला पकडले असून, त्या संशयित आरोपीचे नाव रवी राजकुमार जमगे (वय 25, रा. गदगी, ता. औराद, जि. बिदर, कर्नाटक) असे आहे. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहिनीनुसार फरार झालेल्या उर्वरित चार संशयित आरोपींची नावे शिवशरण बसन्ना जमगे, सुल्तान (पूर्ण नाव माहीत नाही), अकबर (पूर्ण नाव माहीत नाही) व एकाचे नाव कळू शकले नाही. फिर्यादी मल्लिकार्जुन पोद्दार यांचे तडवळ (ता. अक्कलकोट) व बरुर (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे सोने- चांदी खरेदी- विक्रीचे दुकान आहेत. मंगळवारी बरूर येथील दुकान बंद ठेवण्यात आल्यामुळे तेथील सोने- चांदीचे दागिने तडवळ येथील दुकानात सोबत आणले होते. तडवळ येथील दुकानात फिर्यादी व त्याचा चुलत भाऊ सचिन सुरेश पोद्दार दोघे मिळून बसलेले होते. दिवसभर खरेदी- विक्रीचा व्यवहार करून सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे दुकान बंद करून दुकानात शिल्लक राहिलेले एक किलो 200 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने त्यात लॉकेट, चेन, बोरमाळ, गंठण, बिलवर, अंगठ्या, झुमके असे सुमारे 54 लाख तसेच अर्धा किलो चांदीचे पैंजण, जोडवे रुपये 34 हजार असे एकूण 54 लाख 34 हजार रुपयांचे सोने- चांदीचे दागिने बॅगेत घालून फिर्यादी व त्याचा चुलत भाऊ सचिन असे दोघे एमएच 13 सीएफ 9609 या दुचाकीवरून कोर्सेगावाकडे जात होते. तडवळ ते मुंडेवाडी रोडवरील तडवळ गावालगत असलेल्या रेल्वे गेटजवळ आल्यावर समोरून अचानकपणे दोन मोटारसायकलवरून पाच अनोळखी लोक आले. ते फिर्यादीची गाडी अडवून बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्या वेळी फिर्यादी व त्याचा भाऊ दोघांनी विरोध केल्यावर पाचपैकी दोघा दरोडेखोरांनी फिर्यादी व त्याच्या भावाच्या डोक्‍यात रॉडने मारून गंभीर जखमी केले व डोळ्यात तिखट टाकले. त्याही परिस्थितीत फिर्यादीने एका आरोपीला मिठी मारून पकडले तर त्याच्या हातातील रॉड चुलत भावाने काढून घेतले. फिर्यादी व त्याच्या भावाने चोर-चोर असे ओरडल्यामुळे रस्त्याने जाणारे लोक जमा झाले. एका संशयित आरोपीला पकडून ठेवण्यात यश मिळाले तर उर्वरित चौघे सर्व सोन्या-चांदीचे दागिने असलेली बॅग चोरून केगावच्या दिशेने पळाले. याप्रकरणी सुमारे 54 लाख 34 हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने दरोडा टाकून चोरून नेल्याचा गुन्हा अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राठोड हे करीत आहेत. फरार आरोपींच्या शोधार्थ दोन पोलिस पथके नेमण्यात आली आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

