सोलापूरच्या ग्रामीण भागात 147 कोरोनाबाधितांची भर, दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत आज नव्या 147 कोरोना बाधितांची भर पडली असून दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना मुक्त झालेल्या 139 जणांना आज रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आज नव्याने आढळलेल्या कोरोना बाधितांमध्ये अक्कलकोटमधील फत्तेसिंह चौक, माणिक पेठ, पिरजादे प्लॉट, सिरत नगर, काझीकणबस, तडवळ, वागदरी येथील रुग्णांचा समावेश आहे. बार्शीमध्ये आडवा रस्ता, अलीपुर रोड, भवानी पेठ, दत्तनगर, खुरपे बोळ, नागणे प्लॉट, उपळाई रोड, आगळगाव, वैराग, उपळे दुमाला येथील रुग्णांचा समावेश आहे. माळशिरसमध्ये सिद्धार्थनगर, अकलूज, नातेपुते, श्रीपुर, उघडेवाडी, वेळापूर येथे कोरोना बाधित आढळले आहेत. दक्षिण सोलापूरमधील औज (आ.), कुंभारी येथील अश्विनी रुग्णालयाचे हॉस्टेल, लिंबी चिंचोळी, मुस्ती, वळसंग, नवीन विडी घरकुल या भागाचा आज कोरोनाबाधित आढळले आहेत. मोहोळ तालुक्‍यात अनगर, शेजबाभुळगावमध्ये, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात बीबीदारफळ, हिरज, कोंडी, सांगोल्यात गणेश नगर, कडलास नाका, कुंभार गल्ली, परीट गल्ली आणि महूद येथे नवीन कोरोना बाधित आढळले आहेत. पंढरपूरमधील भाईभाई चौक, डोंबे गल्ली, खिस्ते गल्ली, कालिकादेवी चौक, मनिषानगर, नाथ चौक, नवी पेठ, तानाजी चौक, झेंडे गल्ली, भंडीशेगाव याठिकाणी नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. करमाळ्यातील कानडे गल्ली, पांडे, शेलगाव, माढ्यातील शुक्रवार पेठ, मुंगशी, पडसाळी, पापनस, रिधोरे, सुलतानपूर, मंगळवेढ्यातील मुलाणी गल्ली, नागणेवाडी, मंगळवेढा बस स्टॅन्ड परिसर, सब जेल, कचरेवाडी, मरवडे या ठिकाणी आज नव्या कोरोनाबाधितांची भर पडली आहे.

