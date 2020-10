सोलापूरच्या ग्रामीण भागात पुन्हा 411 जण कोरोनाबाधित 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज पुन्हा 411 जण कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आज दोन हजार 742 जणांचा अहवाल प्राप्त झाला. त्यापैकी दोन हजार 331 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 411 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर आज 608 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने रुग्णालयातून घरी सोडले आहे. त्याचबरोबर नऊ जणांचा बळी कोरोनाने घेतला आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोना बाधितांची संख्या पंचवीस हजाराच्या पुढे गेली असून आज आलेल्या अहवालानंतर हा आकडा 25 हजार 435 एवढा झाला आहे तर आतापर्यंत 688 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. अद्यापही रुग्णालयात सहा हजार 70 जण उपचार घेत आहेत. 18 हजार 677 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे. आज जे नऊ जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. ते सर्वही पुरुषच आहेत. आज न्यू समर्थ नगर मोहोळ येथील 69 वर्षाचे, देवकते वस्ती कुर्डूवाडी (ता. माढा) येथील 60 वर्षाचे, नाझरे (ता. सांगोला) येथील 55, जवळा (ता. सांगोला) येथील 88 वर्षाचे, वैराग (ता. बार्शी) येथील 60 वर्षाचे, आनंदनगर अकलूज (ता. माळशिरस) येथील 72 वर्षाचे, नाझरे (ता. सांगोला) येथील 43 वर्षाचे, अकलूज (ता. माळशिरस) येथील 55 वर्षाचे, तर भोसे (ता. पंढरपूर) येथील 56 वर्षांच्या पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

