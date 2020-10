सोलापूर : एकदा गुन्हा केल्यानंतर पोलिसांकडून समज देऊनही तथा कारवाई होऊनही पुन्हा गुन्हे करणाऱ्यांची पोलिस ठाणेनिहाय यादी मागविण्यात आली आहे. परिसरात दहशत माजवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्यांवर आता 'मोक्‍का'अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. आगामी दहा दिवसांत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून गुन्हेगारांची यादी पोलिस आयुक्‍तांना पाठविली जाणार आहे. अवैध खासगी सावकारकी, फसवणूक, मालमत्तेसंबंधीचा वाद, मटका व्यवसाय, ताडी तथा अवैध हातभट्टी दारु विक्री, किरकोळ भांडणानंतरही प्राणघातक हल्ला करणे, जबरी चोरी, महिला तथा मुलींचा छळ, त्यांच्यावरील अत्याचार अशा गुन्ह्यांमधील संशयित आरोपींवर आता पोलिस आयुक्‍तालयातर्फे वॉच ठेवला जाणार आहे. पोलिसांनी समज देऊनही वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्यांच्यावर आता थेट 'क्‍का'अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे. एक ते पाच गुन्हे, पाच ते दहा आणि दहापेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्यांची माहिती शहरातील सात पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिस सूत्रांच्या प्राथमिक माहितीनुसार शहरात वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांमध्ये सुमारे दोनशे गुन्हेगार आहेत. गुन्हेगारांची पोलिस ठाणेनिहाय यादी तयार होतेय

शहरातील गुन्हेगारीचा खात्मा करण्याच्या हेतूने वारंवार गुन्हे करणाऱ्या तथा त्यांच्या परिसरात दहशत माजविणाऱ्यांची माहिती पोलिस ठाण्यांकडून मागविण्यात आली आहे. काही दिवसांत त्याचा अहवाल पोलिस आयुक्‍तांकडे सादर केला जाईल.

- संजय जगताप, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, गुन्हे शाखा प्रथमच मटका व्यवसायाची उलाढाल ठप्प

मटका बुकीच्या माध्यमातून शहरात मटका व्यवसायात दरमहा 70 ते 80 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याची माहिती नगरसेवक कामाठी यांच्यावरील कारवाईनंतर समोर आली. लाईनवरील संशयित आरोपींविरुध्द पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर शहरातील मटका प्रथमच ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, या हेतूने आता गल्लीतील दादांवर वॉच ठेवला जाईल. त्यामुळे शहरातील कोणत्याही नागरिकांना त्रास होणार नाही, असा विश्‍वास पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी व्यक्‍त केला. दरम्यान, व्यसन, जुगाराच्या नादात अनेकांचे संसार उघड्यावर आले असून आता कोरोना काळात अनेकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना वेठीस धरणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी, असाही त्यामागे हेतू आहे.

Web Title: Said the solapur Commissioner of Police; The list of criminals in the city is being prepared by the police station