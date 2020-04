BREKING : खुशखबर.... एप्रिलचा पगार पूर्ण व वेळेत होणार

सोलापूर- राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह अनुदानित संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचा एप्रिल पेड ईन मे चा पगार एका टप्प्यात केला जाणार आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे लॅाकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भातील आदेश बुधवारी महापालिकेस मिळाला. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार दोन टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांना 50 टक्के, क वर्गातील कर्मचार्यांचा 75 टक्के तर ड वर्गातील कर्मचार्यांना 100 टक्के पगार देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पहिल्या तीन वर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात आले. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा दुसऱ्या टप्प्यातील पगार कधी द्यायचा याचा आदेश स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. एका टप्प्यात वेतन करण्यासंदर्भात शासनाचे उपसचिव इंद्रजीत गोरे यांनी आदेश जारी केला आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित संस्था, विद्यापीठे, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही एप्रिल 2020 चा पगार प्रचलित पद्धतीने करण्यास हरकत नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार सध्या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत वेतनपत्रके तयार करण्यात येणार असून, एप्रिलचे पगार एका टप्प्यात आणि निश्चित केलेल्या वेळेत करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

Web Title: salari of april in full of state government workers