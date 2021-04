सोलापूर : कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असताना आरोग्य यंत्रणेवरील ताण वाढू लागला आहे. त्यासाठी सेवानिृत्त परिचारिका, डॉक्‍टरांची मदत घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. सोलापूर महापालिकेअंतर्गत सध्या शंभर डॉक्‍टर कोरोना रुग्णांची सेवा करीत आहेत. त्यातील 68 डॉक्‍टर 'बीएएमएस' असून त्यांना प्रत्येकी 40 हजारांच्या दरमहा मानधनावर घेतले आहे. मात्र, शासनाचे नवे आदेश आले असून त्यांना आता दरमहा 30 हजारांचे वेतन दिले जाणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही

बीएएमएस व एमबीबीएस डॉक्‍टरांना सरकारी सेवा करताना किती मानधन द्यायचे, यासंदर्भात राज्य शासनाने नवे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार बीएएमएस डॉक्‍टरांना दरमहा 30 हजारांचे मानधन दिले जाईल. यापूर्वीचा निर्णय कोणत्याही आधाराशिवाय घेतला होता.

- पी. शिवशंकर, महापालिका आयुक्‍त, सोलापूर शहरात महापालिकेअंतर्गत 15 नागरी आरोग्य केंद्रे असून अवघ्या चार केंद्रांवरच वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित केंद्रांवरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मागील काही वर्षांपासून रिक्‍तच आहेत. त्याठिकाणी आता कंत्राटी तत्त्वावर बीएएमएस डॉक्‍टरांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून कोरोना काळात त्यांच्यावर लसीकरण, कोरोना टेस्टिंग, कोविड केअर सेंटर, इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन सेंटरची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आठ महिन्यांपूर्वी बीएएमएस डॉक्‍टरांना कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी नियुक्‍त करताना महापालिका उपायुक्‍त धनराज पांडे यांच्या आदेशानुसार प्रत्येकी 40 हजारांचे मानधन देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, आता आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी त्या निर्णयाला कोणताही आधार नसून शासनाच्या आदेशानुसार आता त्यांना प्रत्येकी 30 हजारांचे मानधन वितरीत केले जाणार आहे. शहरातील आरोग्य केंद्रांची स्थिती

नागरी आरोग्य केंद्रे

15

वैद्यकीय अधिकारी

4

कंत्राटी बीएएमएस डॉक्‍टर

68

एकूण डॉक्‍टरांची गरज

160

उपलब्ध डॉक्‍टर

98

बीएएमएस डॉक्‍टर

68 प्रशासनाने करू नये दुजाभाव

कोरोना काळात महापालिका आयुक्‍त, उपायुक्‍त, आरोग्याधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सर्वच प्रकारची कामे आम्ही बीएएमएस डॉक्‍टर करीत आहोत. खासगी दवाखान्यात काम करण्यापेक्षा सामाजिक बांधिलकी म्हणून बीएएमएस महापालिकेतील नागरी आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करीत आहेत. एमबीबीएस डॉक्‍टरांप्रमाणेच तेवढेच काम आम्ही करतोय, त्यामुळे वेतन कपात करू नये, अशी मागणी बीएएमएस डॉक्‍टरांनी 'सकाळ'च्या माध्यमातून केली आहे. आता आयुक्‍त या डॉक्‍टरांना महिन्याचे मानधन देताना किती देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

