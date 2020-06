सोलापूरच्या ग्रामीण भागात उद्यापासून सलूनची दुकाने सुरू 

सोलापूर : सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील (महापालिका हद्द वगळून व बिगर प्रतिबंधित क्षेत्रातील) केशकर्तनालय, स्पा, सलून, ब्युटीपार्लर चालू करण्यास परवानगी दिली आहे. याबाबतचा आदेश आज त्यांनी काढला आहे. उद्यापासून (शनिवार) ही दुकाने सुरू होणार आहेत. यापूर्वी 31 मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या केश कर्तनालय, स्पा, सलून, ब्युटीपार्लर यांना परवानगी दिलेली आहे अशीच केश कर्तनालय, स्पा, सलून, ब्युटीपार्लर उद्यापासून सुरू होणार आहेत. इतर केशकर्तनालय, सलून, ब्युटी पार्लर व स्पा सुरू होणार नाहीत. ही परवानगी देत असताना हेअर कट, हेअर डाय, व्हॅक्‍सिंग या कामांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि त्वचेशी संबंधित सेवा दाढी, फेशियल मसाज या कामांना तूर्तास परवानगी देण्यात आली नसल्याने ग्राहकांना या सेवा मिळणार नाहीत. ज्या सेवा मिळणार नाहीत त्याची माहिती दर्शविणारा फलक दुकानाच्या दर्शनी भागावर ठळकपणे लावणे दुकानदारांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या चालक/कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी ग्लोज, ऍप्रन व मास्कचा वापर करावा. कामाच्या ठिकाणी खुर्च्या प्रत्येक वेळी सेवा दिल्यानंतर निर्जंतुक कराव्यात. दुकानातील वापरातील भाग, जमिनीचा पृष्ठभाग दर दोन तासांनी निर्जंतुक करावा. ग्राहकांसाठी डिस्पोजेबल टॉवेल, नॅपकिन याचा वापर करावा. नॉन डिस्पोजेबल साधनाचा प्रत्येक वापरानंतर निर्जंतुकीकरण करावे. प्रत्येक दुकानाच्या दर्शनी भागावर ग्राहकांसाठीच्या सूचना ठळकपणे लावण्याचा आदेशही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिला आहे.

Web Title: Salon shops open in rural areas of Solapur from tomorrow