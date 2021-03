सांगोल्यात आजी-माजी आमदारांच्या भेटीमुळे चर्चांना उधाण ! महाविकास आघाडीत होणार का शेकाप सामील?

सांगोला (सोलापूर) : आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी शेकापचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. ही भेट माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे. राज्याप्रमाणेच सांगोल्यातही शेकाप महाविकास आघाडीत सामील होणार का, असा प्रश्न या भेटीने उपस्थित होत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी आमदार शहाजीबापू पाटील, माजी आमदार व राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक साळुंखे-पाटील, कॉंग्रेसचे पी. सी. झपके यांच्यामध्ये आगामी नगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून चर्चा झाली होती. ही निवडणूक महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रित लढविण्याबाबत ठरल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनंतर गुरुवारी (ता. 25) शहाजीबापू पाटील हे माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांना भेटले. या वेळी त्यांच्यासमवेत माजी नगराध्यक्ष रफिक नदाफ होते. ही बैठक झाल्यानंतर त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेक जणांच्या वेगवेगळ्या कमेंट येऊ लागल्या. त्यामुळे ही नेमकी भेट प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी होती की अजून नवीन राजकीय समीकरणे बांधण्यासाठी होती? याबाबत सर्वत्र चर्चा रंगत असताना, भेटीचे नेमके कारण मात्र गुलदस्त्यातच राहिले आहे. सांगोल्यात महाविकास आघाडीत शेकापही?

राज्यात महाविकास आघाडीमध्ये शेकापही आहे. सांगोल्यातील स्थानिक राजकारणामुळे सध्या शेकाप व महाविकास आघाडी वेगळी असल्याचे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरून दिसून येते. परंतु, येणाऱ्या विविध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याप्रमाणेच सांगोल्यातही शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व शेतकरी कामगार पक्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र येतील का, असा प्रश्न या आजा-माजी आमदारांच्या भेटीमुळे समोर येत आहे. आमची भेट ही फक्त आबासाहेबांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठीच होती. परंतु राज्यातील महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेला शेकाप सांगोल्यातही महाविकास आघाडीत सामील होत असल्यास त्यांचे योग्य सन्मान देऊन स्वागत केले जाईल. तसे होत असल्यास सर्व घटक पक्षांना एकत्रित आणण्यात मी पुढाकार घेईन

- शहाजीबापू पाटील,

आमदार, सांगोला संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

