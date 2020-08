संस्कारने साकारली पर्यावरणपूरक कोरोनायोद्धा गणेशमूर्ती

माळीनगर (सोलापूर) : कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी डॉक्‍टर व पोलिस कोरोनायोद्धा म्हणून काम करीत आहेत. या संकल्पनेतून कोरोनायोद्धा स्वरूपाची इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती साकारण्याचे काम महाळूंग (गट नंबर दोन) येथील बारा वर्षाच्या संस्कार लोणकर याने एखाद्या मूर्तीकाराप्रमाणे घरातील गणेशाची मूर्ती साकारली आहे. कोरोनायोद्धाची गणेशमूर्ती तयार करून सगळी शस्त्रंही त्याने बाप्पांच्या हाती दिली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सर्वत्र पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे लाखो भक्त बाप्पाच्या मूर्तीपासून ते आरास बनवण्यापर्यंत सर्व काही इको फ्रेंडली पद्धतीने करण्यावर भर देतात. गेले चार वर्षापासून संस्कार पर्यावरणपूरक व प्रदूषणमुक्त गणेशमूर्ती घरच्या घरी तयार करून गणेशोत्सव साजरा करीत असतो. यावर्षी सर्वत्र कोरोनाचे सावट असल्यामुळे त्याने कोरोनायोद्धाची गणेशमूर्ती तयार करण्याचे ठरवले. त्यासाठी घरासमोरील बागेतील माती व रद्दी पेपरचा एकत्र वापर करून त्यापासून मूर्ती तयार केली. मूर्ती साकारत असताना मूर्तीचा निम्मा भाग पोलिस व निम्मा भाग डॉक्‍टर असा तयार करण्यात आला. मूर्तीला डॉक्‍टर व पोलिस याच्या युनिफॉर्मप्रमाणे रंगही दिला आहे. त्यामध्ये पोलिसांच्या हातात काठी व मास्क दाखवले आहेत. डॉक्‍टरांच्या हातात सॅनिटायझर, तपासणी करण्यासाठी स्टेथस्कोप दाखविला आहे. घरीच रहा सुरक्षित रहा असा संदेश देणारा फलक डॉक्‍टरांच्या हातात दिला आहे. मूर्तीबरोबर एका हॉस्पिटलची सुद्धा उभारणी केली आहे. त्यामध्ये कोविड केअर केंद्राची स्थापना करून रुग्णवाहिकेची व्यवस्था त्याठिकाणी केली आहे. मूर्तीच्या पाठीमागे पृथ्वी काढलेली असून त्याच्या बाजूला कोरोना विषाणूची प्रतिकृती तयार केली आहे. त्यावर कोरोनाची लस कधी तयार होणार? लॉकडाऊन कधी संपणार? असे संदेश देणारे फलक तयार करून देखावा केला आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

